Claudio Bravo lanza campamento de verano de su Fundación y repasa la actualidad deportiva

Con la colaboración de la Universidad Andrés Bello y junto a la Fundación Maule, el bicampeón de América con la selección nacional lanzó un campamento de verano que se realizará durante enero en la Región del Maule para jóvenes deportistas.

Llegó a Chile por cuatro días y en su encuentro con la prensa Claudio Bravo, arquero del Real Betis de España, abordó la recuperación de su lesión; el rendimiento de la Roja con Eduardo Berizzo y de su lejanía de la selección en ese periodo; las expectativas con el posible DT Ricardo Gareca y de volver al arco de Chile.

El arquero se dio el tiempo de hablar de estos temas en la presentación de un programa que lo tiene entusiasmado: un campamento de verano para jóvenes deportistas de la Región del Maule, iniciativa que organiza junto a la Fundación Maule y en colaboración con la Universidad Andrés Bello.

Este proyecto consiste en un campamento inmersivo de tres días, el cual está diseñado para 30 jóvenes de entre 13 a 16 años, donde se busca brindar a los participantes una experiencia que va más allá del entrenamiento convencional, centrándose en cinco pilares esenciales para su desarrollo integral: salud mental, nutrición, cuidado del cuerpo, alto rendimiento, trabajo en equipo y liderazgo.

A lo largo de los tres días, los becados del programa tendrán siete sesiones de actividades recreativas relacionadas con los pilares mencionados, así como de cinco sesiones dirigidas por expertos. Además, contarán con la presencia de deportistas destacados durante visitas especiales.

“Este campamento es nuestra primera colaboración como fundación, lo cual me llena de mucho orgullo y satisfacción. Cuando yo era pequeño me hubiese encantado haber tenido la ayuda de una fundación y de una universidad para potenciar mis habilidades, ya que de un abanico de 10 mil deportistas, solo uno llegará a la élite y creo que con este campamento a futuro podremos tener muchos más deportistas de alto rendimiento”, explicó el portero del cuadro que dirige Manuel Pellegrini.

Por su parte, el prorrector de la UNAB, Gonzalo Guzmán, les deseó suerte a los participantes del campamento y afirmó que “en la universidad hay más de 60 mil estudiantes que esperan tener sueños profesionales pero también sueños deportivos. A su vez, fuimos la universidad de los Panamericanos 2023, por lo que creemos que el deporte y la formación son fundamentales para la vida”.

Asimismo, el presidente de la Fundación Maule, Alfredo Moreno, indicó que “este proyecto busca juntar a los participantes del campamento con especialistas del deporte y que los alumnos puedan potenciar sus habilidades y el trabajo en equipo. El ex ministro de Estado destacó la colaboración como pilar fundamental en esta materia y agradeció a UNAB y a Bravo por la materialización de esta iniciativa.

Berizzo y Gareca

El golero también aprovechó de responder aspectos futbolísticos como la renuncia de Berizzo y su propio conflicto con el entrenador. “Mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto. Las carreras de ambos hablan por sí solas, el cómo salió uno y cómo sigue otro. No tengo que referirme más a ese episodio, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato y cómo haces las cosas. Al final, el tiempo te da la razón”, dijo Bravo.

Sobre el posible arribo de Ricardo Gareca, el candidato ideal de la ANFP para tomar la Roja, el arquero comentó que “si viene, bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso”. Pero “si es Córdova el que tiene que llevar a la selección al próximo Mundial, estaremos apoyando”.

¿Regreso a la Roja?

El próximo gran desafío de la selección chilena será la Copa América 2024, en Estados Unidos. Consultado sobre su posibilidad de volver a vestir la casaquilla 1 en Chile, subrayó que “Estados Unidos me trae buenos recuerdos, pero lo primero es volver a competir tras salir de la lesión, estar en plenitud y veremos qué es lo que pasa. Si me toca estar bien, compitiendo y con ganas de seguir al máximo nivel, ¿por qué no podría ser una ayuda?”, advirtió.

Finalmente, Bravo aseguró estar mejor de su lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda que sufrió en noviembre durante un partido del Real Betis y podría regresar a las canchas a mediado de febrero de 2024.

