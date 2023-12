Trabajadores de Inversiones Kallpa fomentan lectura de sus hijos gracias al programa “Leyendo Construyo”

Empresa Calameña, socia de la cámara regional de Calama es una de las 19 que a nivel nacional instalaron buzones con libros de la colección que espera otorgar cercanía y amor a la lectura.

“A mi me gusta mucho leer y yo también le leo a mi hija, entonces ambos leemos y me llevé dos libros y luego los regresé (…) Por eso me parece muy bueno”. Con estas palabras calificó el calderero de la empresa Kallpa, Lito Carballo el valor que agrega a su entorno familiar la iniciativa del programa “Leyendo Construyo” que desarrolla la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción y que busca contribuir al fomento lector por medio de libros de autores y editoriales chilenas que se ponen al alcance de los trabajadores y trabajadoras de la construcción y sus familias.

Se trata de lecturas lúdicas y educativas para distintas edades, que permiten conocer, comprender, respetar, sensibilizar y amar la sociedad y el planeta del que somos parte. “Leyendo Construyo” nace desde el programa social financiado por la CChC e invita a las empresas socias a unirse a esta iniciativa que, además, es parte de la red pública-privada “Por un Chile que Lee”, que busca revertir la crisis en la lectura que viven niños y niñas chilenas.

Así también, Tatiana Órdenes, trabajadora de Kallpa que es estudiante de la carrera técnico en prevención y rehabilitación de adicciones y que indica que debe permanentemente leer y que para mantenerse activa le gusta recurrir a estos libros que están disponibles en la empresa. Un proyecto que ha despertado interés entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa Kallpa señala la encargada de recursos humanos, Patricia Ferrer, quien indicó que “a veces se les ha extendido una prórroga más allá del tiempo que se les permite, manifestando que les ha gustado compartir con sus hijos entorno a los libros y así incentivar la lectura”.

El presidente de la Comisión del Área Social de la CChC de Calama, Víctor Realini Saldaña, señaló que “sin duda la lectura es un ejercicio importante en el proceso de alfabetización y para el enriquecimiento personal, por lo tanto, me alegro mucho que alguna de nuestras empresas socias estén acogiendo este programa social de la Cámara para ponerlo a disposición de sus trabajadores y familias y esperando que otras empresas se sumen a este programa”.

Entre los ejemplares que posee la colección están “La Raíz”, “Remi”, “Yo Sustentable”, “Cuando grande quiero ser…”, “Juan Valiente, de esclavo a capitán con Pedro de Valdivia”, “Un nuevo barrio” y “Nadie más tiene que morir”. Un programa que nace el año 2020 con la entrega de 30.000 ejemplares del libro “Sobre las Alas del Cóndor” para acompañar y fomentar la lectura durante los tiempos de distanciamiento social con una antología de ocho relatos andinos ilustrados correspondientes a distintos pueblos que habitan Chile.

