Municipalidad de Pica entregó bicicletas a niños de la comuna

Un día lleno de felicidad vivieron los niños de la comuna de Pica al recibir la visita del “Viejito Pascuero”, quien, a través del alcalde, Iván Infante Chacón, entregó dos mil quinientas bicicletas a todos los estudiantes escolarizados de la comuna de Pica, desde el jardín infantil a octavo básico.

Uno a uno fueron llegando los niños hasta sus escuelas, donde directivos, profesores y asistentes, los esperaban con ansias para ver el rostro de sorpresa de cada estudiante que recibió su anhelado regalo.

Bicicletas de paseo, BMX, de montaña y urbanas, recibieron los niños de la comuna, además de una bota llena de dulces, causando la felicidad no sólo de los jóvenes, sino también de los padres y apoderados que agradecieron la gestión realizada por el alcalde.

“Como cada año nos encanta sorprender a nuestros niños con lindos regalos, para que todos tengan la oportunidad de tener una linda navidad. Sabemos que hay muchos papás que lamentablemente no tienen la oportunidad de comprar un regalo para sus hijos, porque son muchos en la casa o no tienen las condiciones, por eso durante mi gestión y siempre lo he dicho, los niños son lo primero”, señaló el alcalde Iván Infante Chacón.

Así mismo, el edil entregó triciclos para los más pequeños y un Tablet para los niños de la Escuela Especial Jacarandá, además de regalos para las mujeres embarazadas inscritas en nuestro Centro de Atención Familiar, Juan Marques.

Juegos Mecánicos en Pica

La navidad se vive en grande en la comuna de Pica. Hace un par de semanas se realizó el encendido del árbol de navidad con uno de 15 metros de altura y más de 18 mil luces, junto a un pesebre con figuras de tamaño humano, además de inflables, adornos y más luces en los árboles de la Plaza de Armas y Caupolicán de Matilla.

“Nos propusimos como municipio tener un árbol más grande para este año porque nos encanta ver como las familias llegan al lugar y hacemos juntos el conteo para dar paso al encendido, además que son cientos los turistas que llegan cada fin de semana a sacarse fotos en la Plaza de Armas y nos felicitan por el espíritu navideño que tenemos, porque cabe señalar que son los propios funcionarios los que decoran cada lugar para levar alegría especialmente a los más pequeños”, comentó el edil.

La fiesta navideña continua este 26 y 27 de diciembre con la inauguración de los juegos mecánicos e inflables que se instalarán, de manera gratuita para nuestros niños frente al centro de Eventos Municipal.

Email Facebook LinkedIn Messenger Pinterest Print Reddit Tumblr Twitter Viber WhatsApp