Iquiqueña Isidora Bultó ganó en Arica y cierra un año lleno de éxitos

La joven de 14 años se coronó en las categorías sub 18 y sub 14 del Latin Girl Arica Prime 2023, cerrando un año redondo: Campeona primera fecha Circuito Nacional en Reñaca en categoría open profesional, se coronó campeona latinoamericana sub 16 en el circuito infantil Olas Pro Tour, se coronó en un circuito latinoamericano Ubatubam Brasil en la categoría sub 14 y es la número 13 del mundo en la categoría sub 16.

La uruguaya, Marcela Machado se llevó el primer lugar con 11,40 puntos frente a la corredora chilena de Puertecillo Estela López, con 9,77 puntos. Machado, con este triunfo suma 200 unidades en el ranking del circuito de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales: ALAS.

Por su parte, la peruana Aissa Chumán, se tituló campeona en la categoría Sub 12 con 9,57 puntos, frente a la ariqueña Josefa Mellus con 7,34 puntos. La iquiqueña Isidora Bultó se quedó con el primer lugar en la categoría Sub 14 con 11,47 puntos frente a la peruana Aissa Chumán con 8,72 puntos. Y en la categoría Sub 18 Isidora nuevamente se impuso con 11,00 puntos a Estela López que sumó sólo 8,26 puntos.

La competencia que cerró este gran carnaval femenino de surf internacional fue la categoría Longboard, en ella la Mexicana, Kirra Silver se llevó el primer lugar con 13,83 puntos frente a la ariqueña Samantha Wilson, quien representó a Chile en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La campeona latinoamericana del Tour Alas 2023 en la categoría de tabla larga afirmó que con este título cumplió una de sus metas del año. “Fue muy divertido, las olas un poco difíciles, pero se presentó la oportunidad y me divertí demasiado” dijo Kirra Silver.

Este torneo fue válido para el circuito latinoamericano de surf profesional ALAS Pro Tour 2023, el que suma puntos para las competencias de carácter olímpico. La segunda versión del Latin Girl Arica Prime 2023, el carnaval del surf femenino internacional contó con el apoyo del sector público y privado, motivando el turismo de la zona, lo que le permite posicionar a Arica como una Surf City.

El gobernador regional, Jorge Díaz Ibarra, comentó: “Junto al Core suscribimos un compromiso de apoyo para que nuestra región se convierta en Reserva Mundial del Surf. Por eso apoyamos estas competencias donde nos fortalecemos como polo turístico deportivo y escenario para el desarrollo del surf. La inversión pública debe avanzar de la mano de la participación ciudadana y con equidad de género. Felicito a todas las competidoras que llegaron a nuestra región”.

