Estudiantes fortalecen aprendizaje del inglés en campamento Mineduc

Bajo el lema “There is power in community” (hay poder en la comunidad) el Programa Inglés Abre Puertas (PIAP) del Ministerio de Educación de Tarapacá desarrolló el campamento “English Summer Camps”, actividad de inmersión al idioma inglés que desde el 11 al 14 de diciembre reunió en Iquique y Pozo Almonte a más de 120 estudiantes de la región en torno a la práctica de este idioma.

La Seremi de Educación (s) Liliana Valenzuela, junto al Director Regional de la JUNAEB, Marcelo Rebolledo, acompañaron a los estudiantes en la jornada que se efectuó en el Liceo Bernardo O’Higgins de Iquique.

Liliana Valenzuela, Seremi de Educación (s) destacó el entusiasmo de los estudiantes por participar en este campamento. “Los estudiantes han puesto todo su interés por aprender nuevas palabras y expresiones para comunicarse e interactuar en este segundo idioma. Manejar una segunda lengua es un aprendizaje que abre puertas a otras culturas y a otras oportunidades de estudios y de trabajo. Junto con ello, en este campamento los jóvenes tienen oportunidades de divertirse con actividades grupales que promueven su bienestar socioemocional y refuerzan su autoestima, que forma parte de los ejes de la Reactivación Educativa del Mineduc”.

Practicar en contexto real

El objetivo de los campamentos de inmersión al inglés fue practicar esta segunda lengua en un contexto real a través de actividades interactivas, dinámicas, juegos de roles y proyectos grupales en temáticas como el trabajo en equipo, la educación en ciudadanía, derechos humanos, historia y memoria.

Kiara Bleck, estudiante del Colegio Academia Hospicio subrayó el ambiente de las jornadas: “Esta experiencia me ha parecido muy grata ya que es un ambiente donde me puedo desarrollar en el inglés, porque en clases no puedo practicarlo tanto. También ha sido un ambiente tan relajado, pero aun así estudiamos el inglés y ha sido muy bueno”.

Súper bacán

Para Valentina Reyes del Colegio Antamara de Iquique, las jornadas constituyeron una alternativa para incrementar su aprendizaje en esta materia: “Es super bacán porque además de que te pueden enseñar más inglés del básico, porque yo necesitaba más porque me gustan los juegos, además pude hacer más amigos y el ambiente es muy lindo, aquí la convivencia es súper buena, todos son amigos”

El “English Summer Camps” está dirigido a estudiantes que cursan desde 5to año básico hasta 4to año medio en establecimientos educacionales municipalizados, particulares subvencionados y de administración delegada.

Los campamentos de inmersión al idioma inglés se desarrollan durante el verano y el invierno de cada año y las actividades son lideradas y acompañadas por equipos regionales de Monitores(as) y/o Facilitadores(as), que son docentes de inglés o estudiantes de pedagogía en inglés en sus últimos años de carrera, quienes han sido capacitados sobre el Plan Curricular de la iniciativa, el cual considera la priorización curricular en la asignatura inglés.

Adicionalmente, en el marco de la Reactivación Educativa, este 2023 los campamentos se sumaron al Plan Nacional de Tutorías y se convocará a estudiantes de pedagogía en inglés, que hayan cursado al menos cuatro semestres de carrera, para convertirse en tutores en los campamentos.

Junaeb

Los “English Summer Camps” cuentan con un servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y colación) proporcionada por JUNAEB, además de contar con cobertura médica por accidente escolar.

Marcelo Rebolledo, Director Regional de la JUNAEB comentó sobre el apoyo de la institución: “Nosotros como JUNAEB estamos felices de sumarnos a estas alternativas del Mineduc y de ver a los niños tan felices y tan contentos de escucharlos hablar y estos campamentos refuerzan ese conocimiento, el interés de aprender más. Nuestro apoyo consisten en entregar los servicios de desayuno, almuerzo y once para que no tengan que ir y venir a sus hogares, para que estén en modalidad de semi internado con el fin de que puedan seguir aprendiendo estas competencias para este mundo globalizado”.

