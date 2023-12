Educación Emocional y Derechos Humanos: Una alianza crucial

En una nueva conmemoración, es fundamental recordar que la educación emocional es una piedra angular para construir un mundo donde los Derechos Humanos sean respetados y protegidos.

El 10 de diciembre de 1948 marcó un hito significativo en la historia de los derechos humanos cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este trascendental documento, compuesto por 30 artículos, consagra los derechos fundamentales de todas las personas, estableciendo como principio fundamental que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Desde esta perspectiva, la educación emocional emerge como un pilar esencial en la promoción y protección de los Derechos Humanos. Al proporcionar las herramientas necesarias para comprender y gestionar las emociones, así como fomentar la empatía y el respeto a la diversidad, la educación emocional se convierte en un vehículo fundamental para la construcción de relaciones saludables, la prevención de conflictos y la promoción de la equidad social.

En este contexto, Arnaldo Canales, Director Ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, resalta la trascendencia de promover la educación emocional y brindar herramientas que nutran la conciencia en torno a los derechos humanos. Es por ello que, consciente de que fortalecer nuestra educación emocional representa un desafío, el experto comparte algunas recomendaciones de películas, series y libros, sugerencias no solo nos invitan a disfrutar en familia, sino que también promueven el respeto a los Derechos Humanos y contribuyen a la formación de nuestro mundo emocional.

El Cucaracho ciudadano

En esta serie animada sobre formación ciudadana, Lila es una adolescente que conoce a una cucaracha que quiere mandar sobre todos los insectos. A partir de sus conocimientos le explica cómo ser un buen ciudadano. De forma didáctica, la joven va desarrollando conceptos básicos sobre la organización política e institucional de un estado democrático, consiguiendo que Cucaracho entienda lo importante que son los derechos en una sociedad.

Disponible en: https://youtu.be/vCwEwiSNd9M?si=RxB61mGKYb74djOz

Actividades para jugar y aprender los Derechos Humanos

Con este taller, además de pasar un rato entretenido, los estudiantes aprenden y profundizan en qué consisten los Derechos Humanos. El documento propone distintas actividades como un dominó en el que cada pieza representa un derecho humano: paz, vivienda, educación, igualdad… Se incluye además una propuesta en la que el alumnado ‘fabrica’ los derechos, es decir, las ideas que representan a partir de objetos reciclados (cajas, bolsas, rollos de papel) y una gymkana.

Disponible en:

https://tallerdesolidaridad.org/wp-content/uploads/2020/04/actividad-derechos-humanos.pdf

El niño con el pijama de rayas

Esta historia relata la vida de Bruno, un niño de 9 años que tuvo que abandonar su hogar en Berlín para trasladarse con su familia a los campos de concentración de Auschwitz, donde su padre es comandante oficial. Su inocencia y corta edad no le permiten saber qué ocurre realmente.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=36MTQ6BYDgc

El viaje de Chihiro

El padre de Chihiro, una niña de 10 años, ha decidido mudarse de ciudad. En el viaje hacia su nuevo destino encuentran un pueblo abandonado en el que deciden parar para investigar. Allí, Chihiro se encuentra con un misterioso joven que le avisará sobre las cosas paranormales que ocurren al caer la noche. ¿Qué ocurrirá? Esta película de animación, ganadora del Óscar, es ideal para desarrollar valores como la solidaridad o el amor familiar.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LmKI2rg3-NA

12 años de esclavitud

Este drama del director Steve McQueen es una adaptación de la biografía de un afroamericano nacido libre en el estado de Saratoga Springs (Nueva York) llamado Solomon Northup. Casado y con dos hijos, Northup era carpintero y un virtuoso del violín. Sin embargo, un día fue secuestrado y vendido como esclavo a una plantación en Luisiana. Pasarían doce años hasta su liberación.

Disponible en: https://youtu.be/8MsETvQYFZ8?si=sp1p0DxG3j8VrM1e

Nacido en Gaza

Este documental de Hernán Zin (2014), grabado durante el ataque israelí contra la franja de Gaza entre julio y agosto de 2014, recoge el testimonio de diez niños sobre su vida diaria bajo las bombas y el embargo.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FJexqgCxv90

Atypical

Esta ficción de Netflix es protagonizada por Sam, un adolescente con autismo. La serie gira en torno a sus capacidades, explicando en qué consiste esta condición y lo que puede suponer tanto para la persona como para su familia. En el aula puede emplearse para hablar de la igualdad de derechos de personas con trastornos del aprendizaje o diversidad funcional.

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=aSqWJdx_sqQ

When they see us

Esta serie de Netflix, creada por Ava DuVernay, explora la injusticia racial y el sistema legal en Estados Unidos, destacando la importancia de la igualdad ante la ley.

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=HG-nKG3G0o4

El lápiz mágico de Malala de Malala Yousafzai (2017)

En este libro, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, ilustra su historia sobre cómo encontró la magia en medio del día a día como una persona que creció en plena guerra pakistaní.

Matar a un ruiseñor de Harper Lee (1960)

Esta obra clásica aborda cuestiones de raza y justicia en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930.

El cuento de la criada de Margaret Atwood (1985)

Una novela distópica que examina la opresión y los derechos reproductivos de las mujeres.

El Diario de Ana Frank de Ana Frank (1947)

Un testimonio conmovedor de una joven durante la Segunda Guerra Mundial, que resalta la importancia de la tolerancia y el respeto.

Los Hombres me explican cosas de Rebecca Solnit (2014)

Un ensayo que aborda la desigualdad de género y la importancia de escuchar y respetar las voces de las mujeres.

