SEC Tarapacá y Seremi de Energía reiteran llamado a comprar sólo luces navideñas certificadas

Fiscalizadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, han estado desarrollando un completo plan de revisión a lo largo del país, para verificar que sólo se estén vendiendo productos con su respectivo SELLO SEC.

Una intensa fiscalización, a lo largo del país, han estado desarrollando, durante estas últimas semanas, las y los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, para verificar que sólo se estén comercializando guirnaldas navideñas, y otros productos eléctricos, con su respectivo SELLO SEC, etiqueta que valida que dichos artículos son seguros, pues han superado el procedimiento de certificación.

En este contexto, la Seremi de Energía de Tarapacá, Séfora Sidgman, acompañó al Director Regional de SEC Tarapacá, Sergio Barra, y el equipo fiscalizador del organismo a la tienda Sodimac Homecenter, ubicada en la ciudad de Iquique, para revisar los productos eléctricos que estaban a la venta, específicamente las guirnaldas o “luces navideñas”, de masiva venta durante estos días.

Hasta la fecha, y según cifras de la SEC, durante el 2023 se han certificado 462.648 unidades de guirnaldas navideñas. Del mismo modo, y como resultado de las fiscalizaciones de la SEC, se formularon cargos a 27 empresas por ingresar al país más de 279 mil guirnaldas navideñas sin certificación. Y también se detectaron 21 locales comerciales que intentaban vender dichos productos.

En cuanto a las multas, en lo que va de este 2023 se han cursado sanciones que en total suman 190 UTM, Unidades Tributarias Mensuales, es decir, algo más de $12 millones, cifra que podría aumentar, pues aún hay muchos procesos administrativos que se encuentran abiertos, los que pueden concluir en importantes multas en dinero.

Cabe destacar que la obligación de certificar, y por tanto de tener SELLO SEC, es sólo para las guirnaldas navideñas que se conectan a la red eléctrica, por lo que las luces que funcionan con pilas o las denominadas “solares” no requieren esta certificación.

Compra Segura

La seremi de Energía de Tarapacá, Séfora Sidgman, hizo un llamado a optar por luces certificadas y aplicar la eficiencia energética durante estas festividades. “En esta temporada navideña, junto al director regional de la SEC, hacemos un llamado a elegir luces que cuenten con el Sello SEC para garantizar su seguridad, dado que al contar con esta certificación se avala que han sido sometidas a pruebas de calidad. Por otra parte, como Ministerio de Energía, y como Gobierno del Presidente Boric, hacemos un llamado al uso eficiente de la energía, desenchufando y apagando las luces navideñas cuando no estemos en casa o durante las noches, porque así reduciremos el costo del consumo eléctrico, y evitamos riesgos por sobrecalentamiento”.

Por su parte, el Director Regional de SEC Tarapacá, Sergio Barra, indicó que “es importante que la ciudadanía también pueda convertirse en fiscalizadora, revisando que los productos que están comprando, estén debidamente certificados, para lo cual deben fijarse que éstos cuenten con el SELLO SEC. Este SELLO cuenta con un Código QR, el que puede ser verificado con cualquier celular conectado a Internet, para chequear que se trate del mismo artículo y también para verificar el país de origen y la fecha de certificación, entre otros datos a los cuales se puede acceder”.

Y agregó que “el riesgo que se presenta con los productos que requieren certificación, que son aquellos que funcionan conectados a la red eléctrica, y que no cuentan con SELLO SEC, es que se trata de guirnaldas con cables demasiado delgados y cortos, con materiales no resistentes al calor, además de instrucciones en idiomas extranjeros. A ello se suma que se trata de productos que no han sido sometidos a las pruebas de seguridad requeridas para ser utilizadas en Chile”.

Asimismo, el Director Regional también hizo un llamado a tener especial cuidado con la decoración exterior de las viviendas, en especial, cuando se trata de guirnaldas que deben estar conectadas a la red eléctrica. Para este tipo de luces o artículos que funcionan con electricidad, se debe verificar que tengan en su envase la información “para uso exterior”.

