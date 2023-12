VI División de Ejército realizó ceremonia de cambio de mando

General de División Lionel Curti Santibáñez entregó la Comandancia en Jefe de “Los Centinelas del Norte” al General de Brigada Rubén Castillo Herrera.

El patio de honor del Cuartel General de la VI División del Ejército de Chile (VI D.E.) fue el escenario del último día del General Lionel Curti Santibáñez, como Comandante en Jefe de la División de “Los Centinelas del Norte”, luego de entregar el mando al General de Brigada Rubén Castillo Herrera, en emotiva y solemne ceremonia desarrollada este viernes 1 de diciembre.

Fue así como ante la presencia de autoridades militares, invitados especiales y familiares de los protagonistas, y bajo la supervisión del Comandante de Operaciones Terrestres, General de División Christian Bolívar Romero, quien presidió la ceremonia, se dio lectura al decreto que dispuso el cambio de mando de la VI D.E., lo que dio paso al tradicional cambio de gallardete, que simboliza el traspaso del mando divisionario.

El balance de la gestión 2022-2023

El General de División Lionel Curti Santibáñez, quien deja el mando de la VI D.E. para asumir como Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto, expresó su satisfacción ante las metas alcanzadas y los objetivos cumplidos durante su periodo de gestión como Comandante en Jefe de la VI D.E., a la vez que deseó el mayor de los éxitos al General de Brigada Rubén Castillo Herrera, quien asume el mando de la División más importante del norte del país. “Hace dos años atrás, se me encomendó la misión de asumir el mando de esta división. El Comandante en Jefe entregó una serie de misiones y objetivos, y creo que se cumplieron a cabalidad. Me voy tranquilo, muy contento, este grupo de hombres y mujeres es extraordinario, muy profesional, gente de armas que realmente sabe lo que tienen que hacer y están preparados. Y ahora hay que continuar, seguir con lo que es la preparación de forma permanente de la fuerza. La VI D.E. está en el pie que debe estar y se tiene que seguir trabajando en ello, y por eso tengo plena confianza que el General Rubén Castillo va a continuar con el trabajo que venimos desarrollando los comandantes de la VI D.E. Agradezco al Ejército, a nuestro Comandante en Jefe por la posibilidad de encomendarme el mando de esta división extraordinaria. Una oportunidad única en nuestra carrera militar y creo fui beneficiado con la confianza correspondiente, así que me voy contento, enviando un abrazo gigante a cada integrante de esta división y seguiremos trabajando en virtud de lo que significa nuestra Institución. Así que para todos ‘mis muchachos’, un fuerte abrazo”; puntualizó emocionado el General Curti.

Asimismo, el General de Brigada Rubén Castillo Herrera, también se mostró agradecido con el nombramiento y la responsabilidad de comandar a la División más potente del Ejército. “Tengo una sensación de agradecimiento, en primera instancia, al Comandante en Jefe del Ejército que confió en mí para este importantísimo puesto, al Comandante de Operaciones Terrestres y al Comandante de la VI D.E. (saliente) por su confianza y apoyo en este año de mando que finalizó y estuve como Comandante de la 1ra Brigada Acorazada ‘Coraceros’. Tengo la sensación de que el próximo va a ser un muy buen año, cumpliendo las metas y objetivos entregados por el Comandante en Jefe del Ejército al mando de esta Gloriosa División. Lo principal y que es la base, lo más importante y fundamental del Ejército, es el Personal, en este caso el que integra la VI D.E. tendrá prioridad como objetivo y también los cuatro que ya se vienen trabajando, como son la Instrucción y Entrenamiento, Operaciones Militares Distintas a la Guerra, el proyecto de Desarrollo de la Flota Acorazada y también todo lo relacionado con Bienestar e Infraestructura”; expresó el General Castillo.

Con la entrega del mando del General de División Lionel Curti Santibáñez, al General de Brigada Rubén Castillo Herrera, la ceremonia concluyó con el desfile de honor en el que participaron las distintas unidades pertenecientes a la VI División del Ejército de Chile, “Los Centinelas del Norte”.

