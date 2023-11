Mayor exigencia a medida que aumenta presión en Día 5 del ISA World Junior Surfing Championship 2023

Los mejores juveniles del mundo fueron puestos a prueba en el quinto día del ISA World Junior Championship 2023 (WJSC). Un swell disminuyendo combinado con el hecho de que cada heat que queda en el evento es una eliminación directa, lo que otorga suma importancia a cada pequeña decisión. Si bien la presión la sintieron algunos, los favoritos no perdieron el ritmo, estuvieron a la altura de las circunstancias y demostraron exactamente por qué son los favoritos.

Cinco equipos comenzaron el día completamente intactos; Australia, Estados Unidos, Japón, Brasil y los campeones defensores Hawaii. Al cabo de una hora, cada equipo había sufrido sus primeros surfistas eliminados y, al final del día, Australia se había afirmado en la cima, por delante de Francia, Brasil, Japón y Estados Unidos.

Sin duda, el equipo australiano empezó por el buen camino. Keira Buckpitt obtuvo otra sólida victoria en su heat para comenzar el día en la categoría femenina Sub-18, mientras que Sierra Kerr e Isla Huppatz obtuvieron buenos puntajes una en la categoría femenina Sub-16. Fletcher Kelleher se destacó en la categoría masculina sub-16, al igual que Lennix Smith en la categoría masculina sub-18.

Sorprendentemente Willis Droomer (AUS), medallista de oro sub-16 de 2022, fue el primero en quedar eliminado del equipo de Australia cuando Pierre Lamothe (FRA) pudo avanzar, junto con Oliver Zietz (NED).

Después de sufrir una interferencia de Alani Morse (NZL) en la Ronda 1, Annette Extabarri (ESP) se enfrentó hoy a la neozelandesa por segunda vez en el evento. Con pocas olas, Extabarri pudo capitalizar la ola del día, para obtener un 8,67.

“En realidad, estaba más nerviosa de que [Alani] estuviera muy activa, de lo que podía hacer”, dijo Extabarri. “Pero sabía que iba a poder mostrar mi surf. Hay presión en este surf para poder agarrar olas y tuve suerte de conseguir dos”.

Con heats de 15 minutos y las oportunidades disminuyendo junto a la marea, los últimos segundos de cada heat eran muy valiosos. Los brasileños Ryan Coelho y Anuar Chiah lograron cada uno los puntajes que necesitaban para poder avanzar en la categoría masculina Sub-16 justo al final de sus heats, lo que resultó una gran celebraciones de su equipo en la playa.

Por segunda vez en este evento, el medallista de plata Sub-16 de 2022 Inigo Madina (FRA) espero hasta los últimos segundos para llevarse la victoria. Unas cuantos heats antes, Candelaria Resano (NCA) había hecho casi exactamente lo mismo. Resano superó un heat increíblemente reñido, obteniendo dos puntos en menos de un minuto para avanzar con Estela López (CHI), lo que resultó en la eliminación de las tres hawaianas en el sub-18 femenino, Naomi Saenz, Malia Lima y Haylee Boverman.

La pasión se convirtió en angustia para Thiago Passeri (ARG), que pensó que había agarrado la ola antes que termine su heat, pero descubrió que se había levantado justo cuando terminó. Fue peor aún ya que menos de un punto separaba a Mateo Christodulu (GRE) en primer lugar y Passeri en cuarto lugar.

No fue hasta el decimocuarto heat del día que apareció el primer puntaje excelente, y Wheeler Hasburgh (CAN) estaba feliz de ser la persona que obtuvo un 8,50 en una ola.

“Eso fue increíble”, dijo Hasburgh. “Todavía no he hecho un buen heat, así que estaba tan feliz, tan emocionado en el agua, que la estaba golpeando. Pensé: ‘¡Sí, por fin!’. Este es mi evento favorito, así que tengo mucha pasión y siento que puedo expresarme”.

Por segundo día consecutivo, Teresa Pereira (POR), de 16 años, estuvo a la altura de las circunstancias y utilizó un impresionante manejo del heat para obtener un 6,67, uno de los puntajes más altos del día en una sola ola.

“Claro que me siento un poco estresada”, dijo Pereira. “Pero el objetivo es pasar el heat para que cuando llegue la ola no puedas estresarte porque no hay muchas oportunidades, así que cuando llegue la ola no puedas estar nervioso y debes surfear lo mejor que puedas”.

La próxima llamada para el WJSC 2023 será a las 7:30 am BRT.

