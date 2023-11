Carta Abierta a autoridades de Gobierno y Parlamentarios: Sindicato Correos de Chile

Mediante esta carta abierta, dirigida a las Autoridades de Gobierno, Diputados, Senadores, y a la ciudadanía, el Sindicato Profesionales y Técnicos Empresa Correos de Chile, denuncia y repudia tajantemente los despidos masivos que está efectuando la administración de la empresa.

Estos despidos se iniciaron el 31 de octubre 2023, con la desvinculación de 50 trabajadores (as) a nivel nacional, los que continuaron en días posteriores. Estas desvinculaciones, al igual que el año 2002, las efectúan en un día que la familia junto a sus hijos (as) celebraban la Fiesta de Halloween, ¡Es acaso esa la manera de cómo se preocuparían de las personas y de su calidad de vida, las autoridades que administran Correos de Chile!, despidos que rechazamos y repudiamos tajantemente, por considerarlos abusivos y carentes de toda sensibilidad humana.

Esta situación tiene muy preocupados y nerviosos a los trabajadores (as) de Correos, quienes estarían trabajando a raíz de aquello, con estrés y temor, ya que no saben hasta cuándo podrían contar con su trabajo, estarían viviendo una gran incertidumbre y eso estaría dañando su salud mental, ya que no sabrían cuándo terminaría esta verdadera oleada de desvinculaciones, con despidos a nivel nacional, los que continuaron el viernes 3 de noviembre 2023, llegando a una cifra cercana a los 100 trabajadores (as), despojando a más personas de sus trabajos, en momentos que el país estaría pasando por serios problemas, con muchas personas cesantes. Lo sorprendente de todo, es que quienes administran esta empresa del estado no parecerían vislumbrar un plan de acción para revertir dicha situación, algo que el Gobierno de turno en su campaña, habría prometido disminuir la cesantía a nivel país.

Por todo lo acotado, hacemos un especial llamado al Señor Gabriel Boric Font, Presidente de Chile, a ocuparse y preocuparse de lo que estaría ocurriendo en Correos de Chile, como también a las distintas autoridades, Ministros, Presidente del SEP, Diputados, Senadores, para que quienes administran Correos de Chile, terminen con este flagelo, incertidumbre, miedo que existiría en los trabajadores (as) de Correos de Chile, que estarían inquietos y preocupados, ya que no sabrían hasta cuándo podrían contar con su fuente laboral. Además, no existiría la certeza, si estas desvinculaciones continuarían, una vez que termine el fuero, por la Votación del nuevo Proyecto de Constitución, para nuestro país.

Como Dirigentes Sindicales, repudiamos con mucha fuerza esta drástica medida que estarían aplicando quienes administran esta empresa del estado, por considerarlas de poco tino, calidez y carentes de toda sensibilidad humana. Como Sindicato, le señalamos a la señora Tania Perich, Gerente General y a la señora Gloria Maldonado, Presidenta del Honorable Directorio, que ellos habrían tomado el camino más fácil: “Despedir Trabajadores (as) de nivel intermedio y sindicalizados” y que la cuenta una vez más, la estarían pagando los trabajadores (as) de nivel intermedio, sindicalizados, por malas decisiones, determinaciones de quienes han administrado esta empresa estatal en diferentes gobiernos, llegando a su momento más crítico en la administración del Gobierno anterior.

Pero también vemos con preocupación, que la actual administración ha sido extremadamente lenta en la toma de decisiones y en definir proyectos, estrategias, para sacar a Correos de Chile del mal momento que estaría pasando, en nuestra opinión, tendríamos un Directorio muy lento, lejano y poco comprometido, se demoraron más de 8 meses para contratar un Gerente General. Como representantes de un sector de trabajadores (as), desconocemos, no sabemos, qué proyectos, estrategias, tendrían para sacar a Correos de Chile del momento que estaría viviendo, solo se estarían limitando a despedir trabajadores (as) de nivel intermedio, sindicalizados, además cerrando Sucursales, bajo el argumento que serían deficitarias, algo que no sería nuevo, ya que tanto en Correos y Telégrafos, como en la actual empresa de Correos de Chile, siempre han existido una cantidad de Sucursales que no se financiarían, pero se mantienen, ya que Correos cumpliría un rol social, manteniendo conectados, comunicados a todos los habitantes del país, especialmente a quienes viven en las localidades más apartadas, donde no llegarían las empresas privadas. Por ello nos sorprende, que se cierren Sucursales, bajo el argumento que no se financiarían, con esto mal podrían argumentar, quienes administran Correos de Chile, que estarían cumpliendo con su rol social y dando cumplimiento a los tratados internacionales y a la misión que le habría encomendado el Estado.

En reiteradas oportunidades, hemos planteado a las distintas administraciones que ha tenido Correos de Chile y por cierto a la actual, que esta empresa tendría una mega estructura, con muchos cargos Directivos, Gerentes, Subgerentes, con sueldos que serían atractivos, cargos, que en nuestra opinión, en muchos casos no se justificarían y no serían un real aporte a la gestión de la empresa, por ello les señalamos, que antes de despedir trabajadores (as) de nivel intermedio, sindicalizados, sería imperioso revisar, achicar, aplanar la mega estructura que tendría esta empresa estatal.

Despedir 80, 100 o más trabajadores (as) de nivel intermedio, no solucionaría el problema de fondo, a nuestro parecer, esta empresa necesitaría, de una vez por todas, una reingeniería, eliminando cargos de mayor jerarquía que no se justificarían, al no ser un real aporte para una gestión eficiente.

En lo referente al cierre de Sucursales, solo mencionaremos lo acordado en un Congreso de la UPU, en el que habrían participado dos representantes de Correos de Chile, en las Actas del XXIII Congreso de la Unión Postal Universal, celebrado en Bucarest en el año 2004, las del Congreso XXIV, celebrado en Ginebra en el año 2008 y las del Congreso XXV, celebrado en Doha en el año 2012, que han sido suscritas por nuestro país, por lo tanto, se encontrarían vigentes a nivel internacional, en ellas se indica que:

“En relación al Servicio Postal Universal, se expresa que la empresa, respondiendo a la apertura de los mercados internacionales y el desarrollo de esta forma de intercambio, ha puesto a disposición de los usuarios sus servicios postales a precios asequibles, con estándares de calidad y en la mayor extensión posible del territorio, añade que, de esta forma, el rol público se manifiesta en facilitar y hacer disponible a todos los habitantes del país una ventana al mundo, con prescindencia del lugar donde habitan y si aquel resulta rentable o no.

En este contexto, destaca que el Convenio Postal Universal, consagra, entre sus principios cardinales la obligación de cada estado miembro de otorgar un “Servicio Postal Universal” (SPU), que consiste en el compromiso país de “Prestación permanente a los clientes de servicios postales básicos de calidad, en todos los puntos del territorio de un país miembro, a precios asequibles””.

De acuerdo a lo anterior, en nuestra opinión, cerrar Sucursales, argumentando que no serían rentables, no se estaría cumpliendo con el Rol Social que tendría Correos de Chile, expresado en el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 10, de 1982, que crea la empresa, señala claramente que esta misión le corresponde a Correos de Chile, al disponer que: “Asimismo le corresponderá a la empresa cumplir los acuerdos y obligaciones que emanen de los convenios y tratados internacionales postales que suscriba el estado de Chile”.

Por ello, no entendemos, ni compartimos que se continúe con el cierre de Sucursales, bajo el argumento que no serían rentables y que estas se tercericen, entregándoselas a privados, bajo el concepto de Agencia o con cualquier otro modelo, lo que, a nuestro parecer, dañaría la imagen y prestigio de la empresa y además, dejaría cesante a muchas personas, y sin un servicio postal de calidad a muchas localidades, por ello, insistimos ante las autoridades que más arriba mencionamos, a preocuparse y ocuparse de lo que estaría ocurriendo en Correos de Chile, revisando la gestión de la empresa y solicitando a su Directorio, un mayor compromiso y presencia con esta empresa estatal. Como ejemplo, mencionaremos que, como Dirigentes Sindicales, no hemos podido reunirnos con todos los integrantes del Directorio de Correos de Chile, ya que su Presidenta nos señaló: que no podía disponer del tiempo de los demás integrantes del Directorio.

Firman,

Luis Castillo Aravena

Presidente

Gloria Cárcamo Calisto

Secretari General

Arturo Cornejo Vargas

Tesorero

Rigoberto Espinoza Sazo

Director

Enrique Nieto Villarroel

Director

