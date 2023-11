Defensoría del Contribuyente: ¿Cómo pueden acceder las personas mayores a la rebaja de sus contribuciones?

Para quienes cumplan con todos los requisitos, el descuento va desde la mitad hasta la totalidad del monto a pagar.

A sólo días de que venza el plazo de pago de la cuarta cuota, la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) detalló cómo funciona el Beneficio Adulto Mayor (BAM), que permite a este grupo acceder a la rebaja total o parcial de sus contribuciones.

Se trata de un apoyo permanente del Estado que se entrega de manera automática a personas mayores vulnerables económicamente e implica una reducción en el pago de las contribuciones de propiedades no agrícolas con destino habitacional de un 100% o 50%.

Este beneficio aplica para las 2 últimas cuotas del segundo semestre de un año (cuotas 3 y 4) y las 2 primeras cuotas del primer semestre del año siguiente (cuotas 1 y 2). Cabe recordar que se pagan en abril, junio, septiembre y noviembre de cada año.

“Las contribuciones es uno de los temas por el que más consultas nos llegan. Hay mucho desconocimiento en torno a este impuesto, desde qué son hasta por qué si antes no pagaba, ahora lo debo hacer. Por eso, este beneficio aparece como un apoyo fundamental para las personas mayores más vulnerables”, comentó el defensor nacional, Ricardo Pizarro.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

1.- Tener al menos 60 años en el caso de las mujeres y 65, en el de los hombres, cumplidos al 31 de diciembre del año anterior a la fecha en que se haga efectiva la rebaja.

2.- La propiedad debe ser no agrícola, con destino habitacional y estar afecta al pago de contribuciones.

3.- El inmueble debe estar inscrito a nombre del beneficiario o beneficiaria exclusivamente, o en conjunto con su cónyuge, conviviente civil o en conjunto con hijos que hayan sucedido al cónyuge fallecido, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, al 31 de diciembre del año anterior al que se haga efectiva la rebaja.

4.- El avalúo de la propiedad, objeto del beneficio, no puede exceder de $207.070.612 al 1de julio de 2023, reajustable cada semestre de acuerdo con el IPC.

5.- Si la persona tiene más de una propiedad, la suma de los avalúos fiscales de sus bienes raíces no pueden superar los $276.633.395 al 1 de julio de 2023, reajustable cada semestre de acuerdo con el IPC. Se aplica al que tenga el avalúo fiscal mayor.

Las personas mayores que cumplan la totalidad de los requisitos -el SII verifica su cumplimiento en agosto y enviará propuesta vía correo electrónico- podrán acceder en forma automática al descuento de las contribuciones, sin necesidad de postular ni realizar una solicitud de renovación.

El descuento será del 100% si los ingresos anuales de la o el contribuyente, al 31 de diciembre del año anterior al que se hace efectiva la rebaja, no exceden los $825.620 (13,5 UTA al año). Y del 50%, si los ingresos mensuales son superiores a $825.620 (13,5 UTA anuales) e inferiores o iguales a $1.834.710 (30 UTA anuales) al mismo período anterior.

¿QUÉ PASA SI NO ME OTORGAN ESTE BENEFICIO?

Si la persona cree que cumple con los requisitos, pero no le fue asignado el beneficio, puede solicitarlo a través de una petición administrativa en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos o en alguna de sus oficinas.

“Quienes necesiten orientación sobre estos temas, podemos revisar su caso y analizar si realmente cumplía con la totalidad de los requisitos o siente que han sido vulnerados sus derechos como contribuyente, nos pueden contactar en www.dedecon.cl y redes sociales. Desde cualquier parte del país se puede acceder a nuestros servicios gratuitos, donde entregaremos atención especializada y un acompañamiento en todo el proceso, porque queremos aportar con educación al resguardo de los derechos de las y los contribuyentes”, acotó el defensor Ricardo Pizarro.

