Vecinos del sector Santa Rosa elogian operativo municipal dispuesto por el alcalde Patricio Ferreira

Acercamiento de los servicios públicos al territorio para beneficio de la población, implementados por el alcalde Patricio Ferreira Rivera, son destacados por vecinos del sector Santa Rosa. Así lo señalaron los usuarios que se atendieron en los diferentes módulos de atención ubicados en calle Vallenar entre calle Serena y Ovalle.

La vecina Daniela Quinteros que se encontraba acompañada de su hijo y sobrina, valoró la prestación de servicios municipales en zonas apartadas de la ciudad. Sostuvo que era una muy buena idea para ayudar a los vecinos en sus inquietudes o gestión de algún beneficio que pueden postular, como los subsidios del agua, entre otros. Asimismo, agradeció al equipo de estilistas que gratuitamente les cortaron el cabello a su hijo y sobrina.

En tanto, Yessenia Zapata se mostró feliz por la iniciativa que permitió colocar vacunas a sus perros y ponerles chip a sus gatos. Dijo que estos procedimientos totalmente gratis realizados por el municipio fueron una gran oportunidad para aquellas personas que tienen mascotas, y no cuentan con los medios suficientes, para trasladar y atender a sus “regalones” en una clínica veterinaria.

Por su parte, Zulma Caramayo que estaba con su hija y nieto, que participó de la clínica de judo en el lugar, valoró el espacio informativo municipal que benefició a los vecinos y vecinas de Santa Rosa. Reiteró que estas iniciativas deben repetirse en toda la comuna, con la finalidad de que la gente que trabaja, o que no puede concurrir al municipio por estar cuidando a sus hijos, esté mejor informada del trabajo que realizan las diferentes unidades de la municipalidad de Alto Hospicio.

Del mismo modo, la vecina Jennifer Suazo, acompañada de su hija, consideró de muy positiva la preocupación del jefe comunal, por traer los distintos dispositivos municipales y servicios de peluquería y manicure a los barrios. En su caso particular, felicitó el trabajo de las pintacaritas para los niños y niñas, y de manicure para las mujeres, que por falta de tiempo y estar trabajando, o no disponer de dinero, muchas de ellas no pueden hacerse un arreglo, corte o pintado de uñas.

Por otra parte, en el operativo que se realizó durante la mañana del sábado 18 de noviembre, no solo intervinieron los dispositivos municipales de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO); Dirección de Aseo, Ornato y Medioambiente; Deporte con su talleres de zumba y deportivos, sino también de Salud con sus prestaciones en áreas de medicina, odontología, EMP, PAP, Percápita y VIH.

Además, el municipio colocó juegos inflables para entretención de los niños y niñas, mientras sus padres eran atendidos en las unidades de la municipalidad.

También, se destacan la difusión informativa de los departamentos Territorial; Jurídico; Secretaría Municipal; SECOPLAC; Obras Municipales, Tránsito y Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres. Seguridad Ciudadana; Rentas Municipales; Oficina de la Juventud; Biblioteca Municipal; Centro Cultural; Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio; Oficinas de la Juventud y Cementerio.

