Y no sólo eso. Solo en la región Metropolitana, casi un 40% de los edificios y/o condominios no cuentan con seguro que hoy es obligatorio. Si la comunidad tiene esto bien regulado, el condominio mantendrá su plusvalía ante un siniestro de cualquier tipo, que puede ir de un incendio a daños por un terremoto.

Mucho se sabe de seguros para autos, seguros contra incendios y/o seguros de vida. Pero, cabe preguntarse: ¿qué se conoce sobre los seguros para edificios y condominios, específicamente, para sus áreas comunes? Al parecer, habría menos información al respecto.

En efecto, según el Software de de administración de edificios Edifito.com, más del 35 % de los edificios en Chile no tiene seguro de espacios comunes, es decir, 1 de cada 3, lo que es grave para los copropietarios. Y no sólo eso. Solo en la región Metropolitana, casi un 40% de los edificios y/o condominios no cuentan con seguro que hoy es obligatorio (ver detalles por comunas de la RM acá).

Es por eso que Edifito.com lanza su servicio de EdifitoSeguros.cl, “una herramienta que busca otorgar asesoría para la revisión de las pólizas de seguro de incendio de espacios comunes que -de acuerdo a la nueva Ley 21.442 ya en vigencia- es obligatorio contratar”, explica el Gerente de Edifito Seguros, Andrés Valenzuela.

De esta forma, desde Edifito.com comentan que es una tarea fundamental que tanto los administradores de edificios como el Comité del condominio deben estar muy bien informados al respecto, para luego generar la contratación de estas pólizas. Es importante mencionar que, de no cumplir con lo establecido por ley, el Administrador y comité podrían ser responsables civilmente de no dar cumplimiento a lo estipulado en la ley”.

En este contexto, EdifitoSeguros.cl entrega ayuda a la hora de calcular las UF que deben asegurar en espacios comunes. “Por lo general, las pólizas -independientemente del tamaño del riesgo- tienen contratados capitales asegurados “estándares”, que no siempre reflejan el valor real de la cobertura”, explica Valenzuela.

Y agrega que, por lo mismo, “nuestra área de asesoría apoya a los comités y administradores en la revisión para que los capitales asegurados estén correctamente calculados. De no ser así, y en la eventualidad de un siniestro, el contratante podría tener más de algún problema en el proceso del pago del mismo”.

Producto de lo anterior, desde la plataforma digital comentan que es tremendamente relevante contratar una póliza que esté correctamente configurada con sus capitales asegurados. Así, el Condominio mantendrá su plusvalía ante un siniestro de cualquier tipo, que puede ir de un incendio a daños por un terremoto.

Cabe destacar que, aparte de lo técnico la Ley lo exige, y para Edifito.com es importante crear conciencia. “Hoy vemos que más del 35 % de los edificios en Chile no tiene seguro de espacios comunes, es decir, 1 de cada 3. Esto es grave para los copropietarios. Entonces, tener seguro de espacios comunes protege la inversión de todos los copropietarios”, explica Guillermo Márquez, Gerente de Tecnología de Edifito.

“Muchos de los Comités y administradores en el proceso de contratación no saben cómo definir las UF aseguradas de espacios comunes, y en este proceso de definición al final no llegan a tener una póliza. El objetivo con EdifitoSeguros.cl es ayudar en la definición de estas UF a asegurar en el caso de los condominios que no tengan seguros”, finaliza.

