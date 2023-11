Aduanas dicta taller contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Arabia Saudita

Fue organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Riyadh y fue encabezado por uno de los profesionales del Servicio.

Hasta Arabia Saudita viajó el jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas, Jorge Thibaut, para dictar el taller “Antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, organizado por el Programa AML/CFT (en inglés Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La capacitación realizada entre el 5 y 9 de noviembre en la capital Riyadh, estuvo dirigida a 30 funcionarias y funcionarios de la Autoridad Fiscal de Arabia Saudita (ZATCA) y el Banco Central, quienes cumplen funciones en Aduanas, Impuestos Internos e Inteligencia Financiera.

Según explicó Thibaut, el taller se realizó para entrenar a los participantes “en una serie de temas especializados, con clases que tuvieron como objetivo compartir conceptos, legislación comparada, pero sobre todo experiencias reales de casos específicos para ampliar la percepción de los analistas sobre fenómenos que podrían estar ocurriendo en sus respectivos entornos, con el fin de fortalecer sus capacidades de detección de operaciones ilícitas”.

Durante el desarrollo de la actividad destacó el alto grado de participación de los asistentes en cada una de las clases y el intercambio permanente de ideas y experiencias, donde las y los funcionarios saudíes valoraron especialmente la transferencia de experiencias concretas por parte de los instructores.

La participación del funcionario de Aduanas de Chile como relator del Programa AML/CFT de la OMA, ratifica la posición de liderazgo que tiene el país en el contexto mundial y regional respecto a los diversos roles que cumplen estas instituciones aduaneras para proteger el comercio legal y hacer frente a las diversas amenazas transfronterizas, como el crimen organizado.

El funcionario chileno fue convocado por la OMA para realizar el taller junto al relator Todd J. Nevins, ex Agente Federal de Estados Unidos que trabajó en Internal Revenue Service (IRS, Servicio de Impuestos Internos), U.S. Customs and Border Protection (CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional).

Dentro de los temas abordados en Arabia Saudita, estuvieron fraude aduanero y lavado de activos, lavado de dinero basado en el comercio, gestión de riesgos en Aduanas, desarrollo de fuentes de información, contrabando de dinero en efectivo y similares, financiamiento del terrorismo, tarjetas de prepago y similares, planificación de operaciones especiales, operaciones de recogida de dinero, entregas controladas, operaciones encubiertas, técnicas de entrevista y contrabando de metales y piedras preciosas.

Email Facebook LinkedIn Messenger Pinterest Print Reddit Tumblr Twitter Viber WhatsApp