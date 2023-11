Mineduc destinó más de $1.500 millones para mejorar infraestructura de la Educación Pública de Iquique

Este financiamiento corresponde a Proyectos de Conservación 2023 del Plan de Reactivación Educativa del Mineduc a través del cual se busca contribuir a fortalecer los aprendizajes, mejorar la convivencia escolar y reforzar la asistencia y revinculación estudiantil.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública, entregó más de $1.500 millones a cuatro establecimientos educacionales de Iquique para mejorar las condiciones de la infraestructura pública con el fin de contribuir a fortalecer los aprendizajes, mejorar la convivencia escolar y reforzar la asistencia y revinculación estudiantil.

En una ceremonia efectuada en el Instituto Comercial Baldomero Wolnitzky, la Seremi de Educación (s) Liliana Valenzuela y el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique, Najle Majluf; entregaron los recursos ministeriales al Alcalde de Iquique, Mauricio Soria; al Secretario General de CORMUDESI, Víctor Guerrero; al Jefe de Educación de CORMUDESi, Miguel Daponte y a los directores de los cuatro establecimientos educacionales públicos beneficiados.

Las escuelas y liceos púbicos favorecidos con este financiamiento ministerial corresponden a: Instituto Comercial Baldomero Wolnitzky que recibió $449.052.253 para reparar las instalaciones del gimnasio, tercer patio, baños y duchas de estudiantes, además de los sistemas eléctrico y hidropack; Liceo Luis Cruz Martínez que contará con $442.545.182 destinados a renovar y recuperar los pavimentos de salas de clases y circulaciones, acceso inclusivo por calle Pedro Gamboni y sistema eléctrico; Escuela Chipana que dispondrá de $336.694.338 con el fin de recuperar pavimento de salas, pasillos y circulaciones y mejorar el sistema eléctrico y la Escuela Eduardo Llanos Nava que contará con $273.943.815 para el reposición de pavimentos con reemplazo de piso vinílico, renovación de cubiertas y el mejoramiento del sistema eléctrico.

Liliana Valenzuela, Seremi de Educación (s) destacó la importancia de estos proyectos para la Reactivación Educativa que impulsa el Gobierno y el Ministerio de Educación. “Estamos muy felices de haber logrado esta articulación con el Municipio de Iquique que va en directo beneficio de más de 3 mil estudiantes de la Educación Pública de Iquique. Como Gobierno, el Presidente Gabriel Boric está apostando por mejorar las escuelas y liceos municipales, los que van a pasar a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con el fin de que los y las estudiantes desarrollen aprendizajes significativos, integrales, inclusivos, innovadores, de calidad y participativos, contribuyendo así con la justicia educativa. Queremos que nuestros estudiantes se sientan contentos y cómodos, en un espacio donde se les pueda respetar como sujetos de derechos, con una educación digna”, expresó.

“Es un tremendo aporte económico para fortalecer la infraestructura de cuatro establecimientos de Iquique y, de este modo, se busca mejorar los espacios y la calidad de vida de sus comunidades educativas. Este es un compromiso que lidera el municipio, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública, y en el que nosotros como futuro sostenedor entregaremos todo el apoyo necesario para que esto se produzca de la manera que corresponde”, dijo el Director Ejecutivo del SLEP Iquique, Najle Majluf Morales.

El Alcalde de Iquique, Mauricio Soria subrayó el valor de la Educación Pública en el sistema educativo. “Son muy necesarios estos fondos especiales que ha instruido el Presidente Boric porque se está acortando una brecha. En algún minuto, los colegios tenían que cerrarse y para qué invertir en colegios que se iban a cerrar. Pero la visión cambió desde sus gobernantes y como Estado, es decir, que la Educación Pública debe volver al sitial que corresponde, independiente de que exista una educación subvencionado o particular, la Educación Pública no puede desaparecer y tiene que ser la mejor y el Estado tiene que velar porque sea la mejor. Entonces ese cambio genera que nuevamente la mirada esté en los colegios públicos, en que hay que renovarlos, hermosearlos, que sean amigables para los alumnos, para invitarlos a que permanezcan y no tengan deserción escolar y estos recursos llegan a resolver esta brecha en parte y hay que seguir trabajando en ello”.

Directores de la Educación Pública

Isbel Cifuentes, Directora del Instituto Comercial Baldomero Wolnitzky destacó la entrega de estos recursos y recordó que el año pasado también recibieron financiamiento para mejoras en la infraestructura del liceo. “Nuestro Instituto tiene 121 años, por lo tanto, nos viene de maravilla solucionar el tema del sistema eléctrico y que va a traer alegría a nuestras carreras técnicas profesionales. El año 2022 nos adjudicamos también $98 millones donde se implementó un laboratorio científico, así que estamos muy contentos con las inversiones que se están haciendo en nuestro liceo”.

Hugo Alegría, director de la Escuela Eduardo Llanos Nava, resaltó la mejora de las condiciones de habitabilidad: “Nuestros niños son los mejores y se merecen lo mejor, por lo tanto, estos recursos sin duda van a traer un mejoramiento no sólo en lo cuantitativo sino en lo cualitativo también, ya que va a servir para que nuestros estudiantes tengan una mejor calidad de vida en nuestro establecimiento”. César Sepúlveda, Subdirector de la Escuela Básica Chipana subrayó los arreglos en su comunidad educativa: “Es una gran noticia porque estábamos esperando con ansias estos recursos que van a permitir mejorar el sistema eléctrico, pisos y techos así es que la comunidad educativa de la escuela Chipana está muy agradecida de los recursos recibidos”.

Orlando Rojas, Inspector General del Liceo Luis Cruz Martínez, señaló que esta iniciativa favorecerá a una matrícula de 1.200 estudiantes. ”Es una importante iniciativa y una gran noticia especialmente para los estudiantes de nuestro liceo que tiene una gran matricula de más de 1200 alumnos. Nos parece una excelente iniciativa donde vamos a tener reparaciones en salas de clases, pasillos, escaleras en este liceo emblemático con bastantes años y todo para que nuestros estudiantes realicen su sistema de aprendizaje en un muy buen ambiente que es lo que necesitan para ello”.

