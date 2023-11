Nueva empresa de la región recibe certificación Sello 40 Horas

La región de Tarapacá suma una nueva empresa al Sello 40 Horas, certificación otorgada a aquellas que han reducido su jornada laboral para trabajar únicamente 40 horas o menos a la semana. En la ocasión fue la Consultora y Corredora Bonaterra Limitada, quienes recibieron el sello que los certifica en la reducción horaria de manos del Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ignacio Prieto.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ignacio Prieto, manifestó que “nos pone muy contentos que se sigan sumando empresas ya que implementar la reducción de la jornada laboral impactará directamente en la calidad de vida de las personas y por ejemplo, en tener más tiempo para compartir en familia, con nuestros hijas e hijos o en distintas actividades de esparcimiento, y tal como mencionan los empleadores cuando han adoptado esta nueva jornada, no han visto impactada la productividad, por el contrario”.

Con esto, ya son 16 las empresas en la región que han recibido esta certificación que otorga el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “Felicitamos tanto a los empleadores como a los trabajadores, por hacer este esfuerzo y anticiparse en el cumplimiento de las 40 horas laborales y que son un ejemplo para muchas empresas pequeñas y grandes del país, demostrando que sí se puede”, dijo el Seremi de la cartera del Trabajo.

Para Faviola Terrazas, representante de Bonaterra, el implementar las 40 Horas nace de “una historia profesional desde cuando fui mamá, me complicaba mucho estar pidiendo horas o permisos a mis jefaturas y cuando tuve la posibilidad de emprender este proyecto y contratar mujeres madres, dar flexibilidad laboral y sumarme a las 40 horas laborales lo hicimos, son horas de calidad de trabajo”.

Ana Figueroa, trabajadora de la empresa, comentó que “las 40 horas me han beneficiado porque me permiten pasar más tiempo con mi familia, en especial con mi hijo que tiene 10 años y estudia y con este horario puedo pasar más tiempo con él ya que trabajo de lunes a viernes”.

¿Cómo obtener el Sello 40 Horas?

Para postular y obtener el “Sello 40 Horas” las compañías deben cumplir con requisitos como tener contratado a lo menos al 80% de los trabajadores con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.

Para postular al Sello 40 horas se debe ingresar a la página web del Ministerio del Trabajo y completar el formulario con los datos requeridos.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr