El traductor en línea no siempre es efectivo

El dominio del cualquier idioma requiere de años de práctica, no se trata tan sólo de comunicarse en otro idioma, sino también de hacerlo de la forma correcta. Siempre tendremos dos escenarios; el formal, el cual tiene que ver con reuniones formales en la cual asisten autoridades, situaciones académicas o viajes de negocios, pero, por otro lado, tenemos el escenario más informal, aquel en el cual nos comunicamos en situaciones más cotidianas, como por ejemplo el entablar conversaciones con amigos, familia, salir a conciertos o el que utilizamos para comunicarnos en la calle. Si bien es cierto en ambos contextos nos estamos comunicando, no siempre el mensaje se recibe y comprende de manera efectiva.

A raíz de lo ocurrido recientemente con el cartel, mal escrito, en la realización de los Juegos Panamericanos 2023, es que nacen las siguientes preguntas ¿Dónde están los especialistas del idioma? ¿Por qué no se usó correctamente alguna herramienta digital para traducir?

En los últimos años la enseñanza del idioma inglés en nuestra sociedad se ha hecho cada vez más masiva, es decir, el inglés es enseñado no solo en los colegios, sino que cada día más en enseñanza superior o institutos de idioma y la gente pareciese cada vez más interesada en aprenderlo ya sea de manera autónoma o a través de las diversas posibilidades que se ofrecen en el mercado.

Si bien es cierto, las herramientas digitales tales como traductores, diccionarios en línea o páginas de inteligencia artificial son cada vez más usados para entender frases, realizar tareas o preparar trabajos, está demostrado y ha sido una pelea de años por docentes o expertos en idiomas que se dedican a enseñarlo, de que dichas herramientas no siempre son efectivas en un 100%. Siempre se han usado traductores en línea, pero está demostrado que éstos no son confiables por varias razones; Los traductores en línea tienen problemas para identificar el significado correcto en un contexto específico, la traducción no se trata solo de convertir palabras de un idioma a otro, sino de transmitir conceptos y significados entre culturas diferentes. Esto puede resultar en la pérdida de matices culturales y significados no literales que un traductor automático no puede captar. Los traductores automáticos pueden generar traducciones que contienen errores gramaticales y sintácticos lo cual se debe a que a menudo se basan en reglas predefinidas y estadísticas, y no siempre pueden captar las complejidades de la gramática de un idioma.

Además, los traductores automáticos no pueden comprender el contexto completo de una conversación o texto, lo que a menudo lleva a traducciones inadecuadas, la traducción exitosa depende del conocimiento del contexto y la intención del hablante. Generalmente, las personas confían en traductores en línea para traducir documentos o contenido importante sin verificar ni revisar las traducciones. Esto puede llevar a errores significativos y malentendidos, por ende, para garantizar una traducción precisa y de alta calidad, generalmente se requiere la revisión y edición de un traductor humano que comprenda el contexto y las sutilezas del idioma.

En síntesis, los traductores y diccionarios en línea son herramientas útiles para obtener una comprensión básica de un idioma extranjero o para comunicarse en situaciones cotidianas, pero no son sustitutos de la traducción realizada por profesionales con experiencia y conocimiento cultural. Siempre es recomendable utilizar estas herramientas con precaución y, cuando sea necesario, buscar la ayuda de un traductor humano para garantizar una traducción precisa y confiable. Esto último, es precisamente lo que no ocurrió al momento de verificar la traducción del cartel de los Juegos Panamericanos 2023.

Scarlette Lepe Torres

Directora Pedagogía en Inglés

Universidad Andrés Bello, Concepción

