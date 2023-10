UNAP nombra “Doctor Honoris Causa” a científico colaborador en investigaciones sobre medicina de altura

Rainer Böger, académico de la U. de Eppendorf, Alemania, ha contribuido directamente con el Instituto de Estudios de la Salud (IES) de la Universidad Arturo Prat. La búsqueda científica ha permitido proponer soluciones ante enfermedades generadas a gran altura y que afectan a personas que viven y trabajan en altitud.

La Universidad Arturo Prat (UNAP) otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al director del Instituto de Clínica y Toxicología de la U. de Eppendorf, Alemania, Rainer H. Böger. El máximo reconocimiento fue conferido por su colaboración científica desde hace 16 años en las investigaciones que el Instituto de Estudios de la Salud (IES) de la UNAP ha desarrollado, en el ámbito de la medicina de altura y la búsqueda de mitigadores para enfermedades vinculadas a la gran altitud.

El Dr. Böger posee una amplia experiencia investigativa sobre nuevos biomarcadores de enfermedades cardiometabólicas y mecanismos moleculares de cambios hipóxicos inducidos en pulmón, otros tejidos y órganos del cuerpo humano.

El alto grado académico fue entregado por el vicerrector de Investigación e Innovación de la UNAP, Ezequiel Martínez Rojas, en calidad de rector subrogante de la universidad, y estuvo presente el secretario general de la institución, Eduardo Huerta Vera.

La ceremonia se efectuó durante el “Tercer Simposio Internacional Decipher. Hipoxia, Pulmón y Más Allá” realizado en el Hotel Terrado Suites de Iquique, en el contexto del cierre del proyecto “Medicina III: Biomarcadores y Mitigadores” desarrollado por el IES con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Tarapacá.

APORTE

“Tengo el alto honor de conferir al distinguido académico e investigador Rainer Böger el título de grado de Doctor Honoris Causa de nuestra casa de estudios superiores. Este reconocimiento es producto de su colaboración y significativo aporte que ha realizado y realiza hacia nuestra institución”, dijo Martínez Rojas.

Entre los hitos que han marcado esa cooperación, la autoridad universitaria destacó que el Dr. Böger fue fundador en 2017 del Instituto Chileno Alemán para la Investigación de la Hipoxia Pulmonar y sus Secuelas de Salud, DECIPHER, cuya sede principal se encuentra en la casa central de la UNAP, en Iquique.

Asimismo, mencionó el constante fortalecimiento de las líneas de investigación del IES, cimentando el avance desde las ciencias básicas hacia una ciencia aplicada, principalmente en el estudio de las patologías asociadas a la exposición a gran altura. Esa contribución permitió definir un suplemento nutricional para el primer estudio sobre cómo mitigar los efectos de la altitud en el cuerpo humano, para contribuir a la salud pública a nivel regional, con proyección nacional e internacional.

Además, el científico alemán ayudó al IES a determinar un inédito biomarcador predictor de enfermedades de altura, como es la hipertensión pulmonar, lo que constituye un hallazgo que abre nuevas líneas de investigación y diagnóstico.

“Podríamos nombrar así muchas otras contribuciones que el Dr. Böger ha realizado hacia nuestra Universidad. Y con ello el aporte que desde una perspectiva de pertinencia estamos desarrollando al fortalecimiento de la salud pública en el territorio (…) Agradecemos al Dr. Rainer Böger por toda su contribución, y en un acto que para nosotros reviste la mayor significancia es que junto con agradecer su generosa compañía en nuestra institución le conferimos el grado de Doctor Honoris Causa”, explicó Ezequiel Martínez.

LOGRADO MUCHO

El académico de farmacología clínica en medicina de la Universidad de Eppendorf, de Hamburgo, Alemania, agradeció el título de grado otorgado.

“Me siento sumamente honrado por este reconocimiento que me han otorgado. Me tomaron por sorpresa y estoy muy contento. Después de 16 años de colaboración con nuestros colegas de la Universidad Arturo Prat, tras numerosos estudios, publicaciones y conferencias conjuntas en Iquique y Hamburgo, hemos logrado mucho (…) También tenemos muchos planes para el futuro (…) Agradezco a mis colegas y amigos de la Universidad Arturo Prat”, expresó el nuevo Dr. Honoris Causa de la UNAP.

RESULTADOS

El director del IES de la UNAP. Dr. Eduardo Peña precisó que el reconocimiento se confirió debido a la colaboración directa en investigación, perfeccionamiento de técnicas moleculares, farmacológicas y apoyo en publicaciones científicas.

“Quiero destacar el nombramiento de Doctor Honoris Causa a Rainer Böger por todo su apoyo durante estos años. Está desde el año 2008 trabajando con nosotros. Ha sido una parte fundamental en el desarrollo del equipo de trabajo del Instituto de Estudios de la Salud”, señaló.

Respecto a resultados alcanzado por el IES, enfatizó que han fortalecido las redes científicas internacionales, entre otros logros. “Hemos podido crear una aplicación para un pre diagnóstico ante la enfermedad aguda de montaña o soroche. También hemos podido crear un manual de exposición a gran altura el cual se va a dejar en manos del Ejército de Chile. Y también importante destacar la difusión y trasferencia que hemos tenido durante este último tiempo, lo cual ha sido un éxito, ya que cada vez más empresas, agrupaciones y personas están interesadas en saber y conocer qué sucede cuando nos exponemos a gran altura”, explicó el Dr. Peña.

A NIVEL MUNDIAL

Recientemente, investigadores e investigadoras del Instituto de Estudios de la Salud (IES) de la UNAP lograron destacar a nivel mundial luego que la Revista Científica “Antioxidants” nominó a una de las recientes publicaciones del IES en la categoría de “Mejor Paper”, sobresaliendo entre cientos de artículos difundidos en ese medio especializado internacional.

Se trata del artículo científico del equipo IES que se titula “Oxidative Stress and Diseases Associated with High-Altitude” (Estrés oxidativo y enfermedades asociadas a la gran altura).

La publicación se refiere a cómo el aumento del estrés oxidativo podría estar involucrado en enfermedades de gran altura y señala que el tratamiento con antioxidantes sería una buena estrategia para mitigar estas enfermedades.

Los ganadores de la categoría “Mejor Paper de la Revista Antioxidantes” serán anunciados oficialmente en abril próximo.

Samia El Alam, investigadora del IES y coordinadora de proyecto FIC Biomarcadores, destacó los resultados logrados. “Ha sido gratificante haber llevado a cabo este proyecto, avanzar en la investigación y lograr ejecutar estudios con suplementos, con nutracéuticos que estamos tratando de buscar una solución para las personas que trabajan y viven en gran altura”, dijo y resaltó el apoyo científico del académico alemán.

INVESTIGACIÓN INÉDITA

En relación a nuevos objetivos del IES, el Dr. Eduardo Peña destacó la reciente adjudicación de recursos del FIC aprobado por el Gobierno de Tarapacá y el Consejo Regional. Se investigarán los efectos de la altura en mujeres.

“No hay estudios sobre los mecanismos moleculares y/o fisiológicos que ocurren en la mujer con respecto al hombre. Como sabemos, ambos cuerpos son muy distintos en cuento a fisiología, en mecanismos moleculares, adaptaciones y aclimataciones frente a algún estrés. Es por eso que este proyecto impulsa por primera vez hacer un estudio específicamente en mujeres que se exponen, viven y trabajan en gran altitud”, sostuvo.

SALUD PÚBLICA

El director del IES mencionó que la gente sometida a gran altura —ya sea en minería, turismo o las comunidades que viven a mucha altitud— se ven afectadas por patologías. Y las políticas de salud pública no han sido capaces de apoyar y cuidar a esas personas.

Como parte de las investigaciones se ha suministrado un suplemento alimentico natural denominado “arginina” a personal del Ejército de Chile, perteneciente a la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco en Putre, quienes han participado voluntariamente en estos ensayos clínicos para determinar cómo este compuesto disminuye los efectos de la puna o las enfermedades asociadas a la altura. Tras la ingesta, esta sustancia es procesada por el organismo y transformada en óxido nítrico, facilitando la dilatación de los vasos sanguíneos y mejorando la circulación.

“Ahora como director del Instituto de Estudios de la Salud puedo decir que estamos fuertes en investigación, fuertes ya en estudios en seres humanos”, expresó el científico de la UNAP.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr