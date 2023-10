Gobierno de Tarapacá entregó 35 nuevos equipos de diálisis al Centro Paul Harris

Institución funciona hace más de 25 años en la región, entregando atención a 100 pacientes.

Con una inversión cercana a los 450 millones de pesos (M$ 447.738) del Gobierno de Tarapacá, el Centro Paul Harris adquirió 35 nuevos equipos de diálisis para la atención integral y oportuna de los pacientes que se atienden en este recinto dependiente de la Corporación del mismo nombre.

El Gobernador José Miguel Carvajal, junto a la consejera Solange Jiménez, los consejeros Sergio Asserella, Iván Pérez, Freddy Araneda y Carlos Mancilla, conocieron el funcionamiento de este nuevo equipamiento que beneficiará los 100 pacientes del centro; uno de los más importantes de este tipo en el norte del país.

El proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del Gore, consideró la reposición de 25 equipos de diálisis que se encontraban con su vida útil cumplida; además de la compra de 10 nuevos equipos. Con esto, existirá una estandarización en la operatividad de las máquinas, disminuyendo las posibilidades de errores de funcionamiento en el tiempo.

“La dotación actual de Gambro (marca de los equipos reemplazados) estaba generando algunos problemas técnicos, por lo tanto, esto nos viene a dar nueva vida, nueva seguridad. Los pacientes van a poder realizar sus sesiones en forma segura, en forma estable y no solamente ellos, sino que también pacientes de otras regiones”, explicó la directora del centro, Alejandra Larraín.

Agregó que, anualmente, Paul Harris realiza más de 11 mil diálisis. “Llegar a un centro donde el equipamiento sea moderno, donde los parámetros de seguridad del tratamiento sean los adecuados, significa que yo me siento en un sillón de diálisis 4 horas y que voy a poder descansar y salir bien de allí. Ellos salen animosos, con apetito, salen bien, muchos de ellos a trabajar, y eso para nosotros, es muy bueno”, puntualizó.

En tanto, el gobernador Carvajal destacó el aumento de equipos de 25 a 35 artefactos. “Aquí hay un impacto gigante, no solo por el recambio y la conservación de 25 equipos, sino que, que tengamos 10 equipos nuevos, va a permitir que los profesionales de este centro puedan poner más estaciones, es decir, vamos a tener la posibilidad de que haya más personas dializándose al mismo tiempo”, declaró la autoridad.

El gobernador adelantó que, junto a la Corporación Paul Harris, buscan poner en marcha un centro de diálisis en la provincia del Tamarugal.

“Vamos a continuar invirtiendo en salud. Queremos avanzar en la autorización por parte del Ministerio de Salud para el Centro de diálisis de la provincia del Tamarugal, lugar que permitiría que vecinos de distintas comunas alejadas de la ciudad, no tengan que realizar un largo”, señaló. “No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo autorización, mire el nivel de centralización que tiene el país: una región que quiere invertir, un municipio que ya tiene la infraestructura, equipamiento que se puede comprar por parte del Gobierno Regional, ¿y qué nos falta? Que alguien en Santiago nos diga que sí. Eso es parte del centralismo agotante y que hoy en Tarapacá, tratamos de enfrentar”.

Como presidente de la Corporación Paul Harris, Marcelo Zuñiga agradeció el apoyo del Core y del gobernador regional. “Todo lo que nosotros generamos a través de la atención a los pacientes de diálisis, es principalmente para reinvertirlo en ellos mismos. Aquí no existen empresas, no existe ninguna otra situación que lleve a tener utilidades para distribuirlas, no, sino más bien estos recursos se invierten en los propios pacientes, en mejorar su calidad de permanencia en nuestra institución”, aclaró el directivo.

La empresa proveedora de estos equipos, acompañará el funcionamiento del servicio durante seis años, además de realizar capacitaciones al personal del centro Paul Harris.

