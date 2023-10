Huelga indefinida en la Fundación Educativa Samca Arumanti: 35 días de tensión sin resolución

La Fundación Educativa Samca Arumanti se encuentra inmersa en una huelga indefinida que ya cumple 35 días, sin que se vislumbre una pronta resolución al conflicto que enfrenta a la institución con su sindicato. Este prolongado periodo de tensión laboral ha afectado profundamente a la comunidad educativa y ha generado una serie de denuncias y cuestionamientos.

El 4 de octubre, a las 12:00 horas, se llevó a cabo una mediación voluntaria gestionada por la Dirección Regional del Trabajo. En esta instancia, la mediadora Ximena Zamora Ramírez, el Director Regional del Trabajo de Tarapacá, Jaime Rojas, y el Seremi del Trabajo, Ignacio Prieto, se reunieron con representantes de la Fundación Educativa Samca Arumanti y su comisión negociadora del empleador, encabezada por Manuel Octavio Jara Jara y asesorada por Andrés Maldonado. Del lado del sindicato, la Comisión Negociadora Sindical, liderada por la Presidenta Gloria Alcaide Meneses, la Tesorera Brenda Tapia Castro, la Secretaria Daniela Kohs González y asesorada por Luis Salinas, también estuvo presente.

En esta mediación, lamentablemente, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo. La comisión negociadora de la empresa no mostró voluntad para ceder en sus posturas, lo que agudizó el conflicto. Además, se hizo evidente una discrepancia significativa en lo que respecta al pago de remuneración correspondiente a los días de huelga. A pesar de acuerdos previos, el empleador, Manuel Octavio Jara, retiró su compromiso de no descontar esos días de huelga del salario de los trabajadores, dejando a estos últimos en una situación complicada. Se esperaba que los trabajadores recibieran el pago correspondiente por ocho días de huelga en septiembre, pero solo se pagaron cinco.

Esta situación llevó al sindicato a denunciar prácticas desleales en la unidad de inspección de la Dirección del Trabajo. Entre las denuncias, se incluyó el reemplazo de trabajadores en huelga y la falta de entrega de información financiera por parte de la fundación. Estas denuncias fueron rápidamente acogidas por la Dirección e Inspección del Trabajo, y se iniciaron procedimientos legales para abordar estos problemas.

El 5 de octubre, se confirmó la práctica desleal en la negociación colectiva relacionada con el reemplazo de un trabajador en huelga, y se acordó el pago de los días descontados a los trabajadores en huelga. Sin embargo, la denuncia por la falta de entrega de información financiera aún está pendiente y se espera que se resuelva en el futuro.

Es importante destacar que durante la fiscalización de la Inspección del Trabajo, el acceso fue prohibido y se impidió el cumplimiento de sus funciones como ente fiscalizador público. Ante esta situación, el inspector tuvo que llamar a Carabineros para garantizar que se cumplieran sus procedimientos legales.

El sindicato ha realizado un trabajo exhaustivo para generar propuestas y ajustar su proyecto desde el 6 de septiembre, con el objetivo de abrir un diálogo constructivo. Se han presentado múltiples ofertas de salida, la última de ellas en la mesa de diálogo del 4 de octubre, gestionada por la Dirección del Trabajo.

Los puntos de discusión en la mesa de diálogo del 4 de octubre para la suscripción del contrato colectivo son los siguientes:

Bono locomoción y colación: El sindicato propone $15,000 por cada concepto, mientras que la empresa ofrece $8,000. No hay acuerdo.

Retiro Voluntario: El sindicato solicita un cupo por la vigencia del contrato, mientras que la empresa no ofrece nada.

Días administrativos: El sindicato propone tres días con la inclusión de un protocolo como propuesta, mientras que la empresa no ofrece nada.

Asignación por fallecimiento: El sindicato propone el 50% de un mes por cada año de servicio, y la empresa acepta.

Bono buena negociación: El sindicato propone $200,000, y la empresa acepta.

Plazo: Ambas partes acuerdan un plazo de tres años.

Días de huelga: El sindicato pide el pago de los días de huelga, pero la empresa no ofrece nada.

El sindicato ha mostrado su disposición a escuchar propuestas y realizar ajustes para llegar a buenos acuerdos. No obstante, hasta la fecha, la Fundación Educativa Samca Arumanti no ha demostrado voluntad para llegar a acuerdos. La falta de avances en la negociación y la retrocesión en acuerdos previamente establecidos han llevado al sindicato a declarar una huelga indefinida en una asamblea extraordinaria celebrada el 12 de octubre.

Esta situación ha generado preocupación en la comunidad educativa, ya que la Fundación Educativa Samca Arumanti no ha emitido un solo comunicado oficial para informar sobre la situación. En su lugar, Amelia Espinosa, directora de la casa matriz de la fundación y parte del directorio y comisión negociadora de la institución, ha utilizado medios informales de comunicación, como apoderados, para transmitir información, lo que ha generado desinformación en la comunidad.

El sindicato defiende que la negociación colectiva no busca beneficios para los estudiantes, pero sí puede contribuir a su beneficio, por ejemplo, a través de capacitaciones profesionales para los trabajadores. También han presentado denuncias de irregularidades que afectan a los establecimientos, buscando instancias participativas, mejoras en la infraestructura y una educación de calidad.

El 15 de septiembre, se realizó una marcha en la que participaron ex alumnos, apoderados y estudiantes que se unieron a la causa. Durante la marcha, se logró una reunión con el Superintendente de Educación, en la que se expusieron las realidades de los apoderados y estudiantes, resaltando la falta de instancias participativas y la ausencia de un Consejo Escolar durante años. La presión de los docentes fue crucial para la constitución de este consejo en el presente año.

En este momento, el sindicato se encuentra a la espera de que Manuel Octavio Jara y Amelia Espinosa muestren voluntad para abrir una mesa de diálogo, con la esperanza de llegar a acuerdos que permitan el regreso a clases lo antes posible y en beneficio de la comunidad educativa.

La huelga indefinida en la Fundación Educativa Samca Arumanti sigue generando incertidumbre y tensión en la comunidad, mientras ambas partes buscan una solución a un conflicto que ha perdurado por más de un mes.

