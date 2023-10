Conapach expone sobre impacto nocivo del lobo marino en faenas pesqueras ante Comisión de Pesca

Respaldan las gestiones realizadas por el diputado Mauro González ante la cámara, respecto de compensaciones e indemnizaciones por los daños y pérdidas económicas sufridas por el sector artesanal.

Un detallado informe sobre uno de los pocos estudios realizados en torno a la interacción entre pescadores artesanales y los lobos marinos, así como de los planes desarrollados para mitigarlos, presentaron ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, el secretario de la CONAPACH, Míguel Avalos, en compañía de la presidenta de la organización, Zoila Bustamante.

La presentación contiene información acerca de los datos recogidos por observadores científicos, las propuestas desarrolladas, las conclusiones, la percepción de los pescadores respecto a su interacción con el mamífero, y lo que aún no se ha abordado en investigación, como es su integridad, los ataques a los recursos pesqueros en faenas extractivas, programas de esterilización, entre otros.

Además, daba cuenta del Decálogo de Buenas Prácticas desarrollado años atrás por el Gobierno de Chile, cuyos efectos no resultaron ser los esperados, apuntando a la necesidad de mayor participación de los actores en las investigaciones, una actualización permanente de datos y que haya programas de difusión e implementación de medidas más eficaces, entre otras propuestas.

Ávalos valoró que se esté visualizando este tema en la Comisión de Pesca, ya que de un problema de interacción con los lobos marinos pasó a convertirse en una verdadera plaga, llenando todos los espacios que antes ocupaba la pesca artesanal y que ve amenazado tanto caladeros de pesca como el borde costero.

Según el dirigente, existe en el sector artesanal un basto conocimiento sobre el comportamiento de este mamífero, tanto en el sector bentónico, demersal, como también del sector pelágico, que sufre el ataque del animal en altamar, dañando los recursos pesqueros.

“Nosotros no queremos más estudios, sino que queremos acciones más concretas, mediante planes pilotos con evaluaciones periódicas. En este sentido, agradecemos la gestión del diputado González en torno a solicitar evaluar experiencias internacionales para disminuir la interacción con esta especie, a la que considero una plaga”, recalcó el dirigente.

Ávalos respaldo también la idea de realizar talleres macrozonales, donde se pueda exponer desde la pesca artesanal las problemàticas que se están viviendo, incluso la posibilidad de poder embarcarse para ver in situ, que el daño ya no solo es económico sino psicológico y que se está arrastrando hacia la familia, debido a la frustración que provoca no llegar con el sustento económico de su actividad laboral.

“Por lo pronto, valoramos que se esté poniendo una fecha para reunir a la Subsecretaría de Pesca, con el Ministerio de Economía y el Ministerio del Medio Ambiente, para evaluar los próximos pasos a desarrollar para enfrentar este problema y la necesidad de incluir en el presupuesto nacional, recursos destinados específicamente para enfrentar este flagelo”, concluyó el dirigente.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr