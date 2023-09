Productores llaman a valorizar alimentos “imperfectos” en Día Internacional para la Concienciación

El 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Concienciación de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, fecha que el Ministerio de Agricultura aprovechó para lanzar su campaña “Soy imperfecto, pero rico” en referencia a aquellos productos que no cumplen con estándares de forma, tamaño o color, pero que están en buenas condiciones para ser consumidos.

Con el fin de sensibilizar sobre este temática, la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura junto con la Subsecretaría de Agricultura, hicieron un llamado a generar estrategias para reducir el desperdicio de alimentos, incorporando prácticas y manejos productivos sustentables, la valorización de alimentos a través de la comercialización de alimentos “imperfectos” y la recuperación de alimentos para otros fines como la donación y el compostaje.

Junto a la concientización para evitar el desperdicio de alimentos, el seremi de Agricultura resaltó el rol de la pequeña agricultura y su contribución en la generación de acciones de mitigación al cambio climático. En ese contexto, y en el marco del Mercado Campesino del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) realizado en el evento de economía circular Circular Fest, los usuarios reforzaron el llamado a consumir alimentos “imperfectos, pero ricos”.

El secretario regional ministerial de Agricultura de Tarapacá Eduardo Justo llamó a las y los consumidores al uso responsable de los alimentos y a no descartarlos por su forma, color o tamaño al momento de comprarlos. “El llamado es al consumo responsable, tenemos que pensar en darle un ciclo a los alimentos y esa es la recomendación para nuestros consumidores en este día de la no pérdida ni desperdicio de alimentos”, expresó la autoridad regional del Agro.

Felipe Martínez, director regional (s) de Indap Tarapacá, explicó que la pérdida de alimentos es algo que se da en distintos niveles, “a nivel de campo, en las pérdidas productivas, durante todo el proceso mayorista que corresponde a la comercialización y también se generan pérdidas en lo que nos relaciona a todos directamente, a nivel de hogar. Ahí el énfasis está en la educación y la concientización en el uso correcto de nuestros productos”.

Los distintos productores y productoras presentes en Mercado Campesino precisaron que también han aprendido a dar uso a productos “imperfectos”. Luis Astorga, agricultor de Pozo Almonte dedicado a la producción de morrones, tomates, zapallos italianos y lechugas hidropónicas, contó que “un morrón por ejemplo, que no se ve bien por falta de calcio, igualmente se puede ocupar. Nosotros hacemos mermeladas con estos productos ya que se pueden aprovechar”. Mismo caso es el de Isabel Lizama, productora de ajos de Huara, que aprovecha todos los ajos que no se pueden vender por su forma. Hoy prepara aceite y pasta de ajo. “Antes lo botábamos o se los dábamos a los animales, pero ahora no, porque se les puede dar otro uso ya que están buenos”, afirmó.

Sonia González, productora de zanahorias de Bajo Soga, agregó que “al llenar el saco, al golpearlas, las zanahorias se rompen, pero uno las puede seguir usando. Con la lechuga lo mismo. En la pampa hay mucho viento y eso afecta a todas las verduras, pero se les saca el polvo y adentro quedan impecables”. Agustín Moscoso, agricultor de cítricos en Pica, reconoció que sus naranjas tangelo a veces aparecen manchadas, pero “ello se debe al viento y el movimiento de las ramas. Los clientes dicen que el tangelo está malo, que se ve feo, pero por dentro está bueno”.

En la actividad también participaron el seremi de Economía Jorge Julio y el delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros. “Promovemos aquellos productos que son imperfectos, pero que igual están ricos. El llamado es a conocer estos productos que son fruto de mucho esfuerzo por sacar adelante el mundo campesino de nuestra región”, destacó el delegado presidencial.

