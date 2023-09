Estrenan documental “Miradas del Altiplano” que plasma memoria de líder aymara de Colchane

En el Salón Pampino del Museo Regional de Iquique CORMUDESI se realizó el esperado estreno de “Miradas del Altiplano”, el documental que plasma la memoria del fallecido líder del pueblo de Chulluncane (Colchane), don Eugenio Challapa.

La pieza audiovisual contiene los últimos registros en vida de quien también fue el autor de “Tata San Juan”, canción que luego popularizó el grupo nacional Inti Illimani. Durante 35 minutos se relatan y se rescatan las historias del altiplano tarapaqueño, a través de las imágenes que fueron grabadas en plena pandemia, además de las declaraciones de los propios realizadores.

La productora de “Miradas del Altiplano”, Joanna García Valenzuela, comentó lo respetada que es la figura de este cultor, no solo para dicha comunidad, sino que también para el mismo pueblo aymara. “Lo importante de este trabajo es destacar el deseo de Don Eugenio de preservar sus historias, más allá de afanes personales. Quisimos reflejar la influencia que tuvo en su pueblo y en el equipo de trabajo por la forma que tenía de ver las cosas, que era novedosa, moderna y amable”, explicó.

El documental fue exhibido en la plataforma del Festival Internacional de Teatro y Danza FINTDAZ, entre el 21 y el 25 de septiembre, y será puesto a disposición para establecimientos educacionales, porque para el equipo de realización es importante resignificar y visibilizar las culturas que yacen en el territorio andino.

“Tengo la impresión que aún nos falta entender mucho de nuestra historia como región; mientras no conozcamos profundamente nuestro territorio difícilmente podremos hablar de desarrollo e identidad. Creo que es necesario tener planes escolares que incluyan más temas regionales, no solo de historia desde la mirada clásica, sino de nuestra gastronomía, nuestra música, nuestro desarrollo artístico y nuestra geografía”, agregó García.

El proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo de Cultura FNDR 2022 del Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá de la categoría Artes Audiovisuales y en representación del Consejo Regional (CORE) asistió al estreno la consejera Camila Navarro Pino, a quien le pareció un trabajo muy completo, “creo que quienes participaron en el desarrollo de este, que pudieran además dar sus testimonios en cuanto a lo que significó el rodaje, encuentro que es súper valioso y además conocer la historia de don Eugenio Challapa que, sin duda, su relato y su experiencia son parte de nuestro patrimonio humano y saber que una persona como él dedicó gran parte de su existencia a preservar las tradiciones de su pueblo, me parece súper importante, sobre todo del rescate de la tradición oral, a través de estas leyendas y mitos que surgen alrededor del pueblo”.

La vicepresidenta de la Comisión de Arte, Cultura y Educación del CORE, agregó que “estos son los trabajos que nosotros como Gobierno Regional (de Tarapacá) tenemos que seguir financiando, para seguir permitiendo que nuestros jóvenes y niños puedan conocer más sobre la educación patrimonial y puedan conocer más nuestra identidad cultural y por qué no conocer in situ estos espacios, a través de la invitación de estos trabajos, que justamente resignifican tradiciones que si no fuera por el relato de don Eugenio Challapa y del rescate de este documental, no todos tendríamos acceso a conocerlo”, finalizó.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr