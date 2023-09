Desafíos en la mediación voluntaria entre Sindicato y Fundación Educativa Samca Arumanti

En una sala de mediación cargada de tensiones, con la mirada de los asistentes fija en la mediadora, se ha librado un enfrentamiento de intereses que ha mantenido en vilo a la comunidad educativa de la Fundación Samca Arumanti. El proceso de negociación entre el sindicato y el empleador, representado por el Manuel Octavio Jara Jara, ha entrado en una fase crucial, con propuestas que parecen estar a la deriva.

Este jueves 28 de septiembre, a las 12:30 horas, se llevó a cabo una mediación voluntaria gestionada por la Dirección del Trabajo, a la que ambas partes asistieron. Sin embargo, la jornada no avanzó como se esperaba. La Comisión Negociadora de la empresa no presentó ninguna propuesta concreta, a pesar de que el 11 de septiembre se había presentado un ajuste a la oferta inicial hecha el 8 de septiembre. Esta falta de avance es especialmente preocupante, ya que Manuel Octavio Jara Jara, en un giro inesperado, indicó que los días de huelga no serían remunerados, a pesar de haber afirmado en reuniones anteriores que estos días no serían descontados, dado que formaban parte de las demandas iniciales del sindicato.

Por otro lado, la Comisión Negociadora del Sindicato Fundación Samca Arumanti ha realizado un arduo trabajo para generar propuestas que buscan abrir un espacio de diálogo constructivo. El proceso incluyó un reajuste del proyecto inicial presentado el 6 de septiembre, y culminó con la propuesta de salida presentada el 8 de septiembre, que incluye:

Bono Profesor Jefe: $20,000.

Bono Locomoción: $10,000.

Bono Movilización: $10,000.

Días Administrativos: 3 días.

Asignación por Fallecimiento del Trabajador: Se sugiere entregar una propuesta.

Retiro Voluntario: 1 cupo por año.

Bono Buena Negociación: $150,000.

Días de Huelga: Pagados.

Vigencia de Contrato: 2 años.

En respuesta, la Comisión Negociadora de la empresa presentó, el 11 de septiembre, la siguiente contrapropuesta:

Bono Profesor Jefe: No.

Bono Locomoción y Colación: $8,000 cada uno.

Retiro Voluntario: No.

Días Administrativos: No.

Asignación por Fallecimiento: 50% de un mes por cada año de servicio.

Bono Buena Negociación: $200,000.

Plazo: 3 años.

Días de Huelga: Se pagarán.

Mientras tanto, el Sindicato presentó su contrapropuesta el mismo día:

Bono Profesor Jefe: Renuncia a este bono en favor del aumento de bonos de locomoción y colación ($15,000 cada uno).

Bono Locomoción y Colación: $15,000 cada uno.

Retiro Voluntario: 1 cupo por la vigencia del contrato.

Días Administrativos: 3 días (con protocolo adjunto como propuesta).

Asignación por Fallecimiento: 50% de un mes por cada año de servicio.

Bono Buena Negociación: $200,000.

Plazo: 3 años.

Días de Huelga: Se pagarán.

En la mediación voluntaria del 28 de septiembre de 2023, los puntos en discusión para la suscripción del contrato colectivo se resumen de la siguiente manera:

El sindicato ha mostrado una disposición constante para escuchar propuestas y realizar ajustes en busca de acuerdos beneficiosos para ambas partes. Sin embargo, las negociaciones han avanzado lentamente, y se han retrocedido en aspectos que se habían acordado previamente.

En medio de este proceso, la comunidad educativa observa con ansias un desenlace que permita volver a la normalidad en las actividades escolares. Mientras tanto, la mediadora, Ximena Zamora Ramírez, continúa siendo una figura crucial en la búsqueda de una solución que satisfaga a ambas partes y resuelva este conflicto laboral de larga data. La incertidumbre persiste, y solo el tiempo dirá si la mediación voluntaria conducirá a un acuerdo que restaure la armonía en la Fundación Educativa Samca Arumanti.

Encuentro en la Mediación Voluntaria

Por parte de la Fundación Educativa Samca Arumanti, la delegación estaba encabezada por la Comisión Negociadora del Empleador, liderada por Manuel Octavio Jara Jara. Acompañándolo, se encontraba María Dubo, asesora de la empresa. Este equipo representaba los intereses de la institución educativa y se enfrenta al desafío de abordar las demandas laborales planteadas por el sindicato.

En el otro extremo de la mesa, representando los intereses de los trabajadores, se encontraba la Comisión Negociadora Sindical del Sindicato Fundación Educativa Samca Arumanti. Esta comisión estaba conformada por Gloria Alcaide Meneses, presidenta del sindicato, Brenda Tapia Castro, tesorera, y Daniela Kohs González, secretaria. El equipo sindical también cuenta con el asesoramiento de Luis Salinas, quien aportaba su experiencia y conocimiento en el proceso de negociación.

El rol de la mediadora, Ximena Zamora Ramírez, se erige como fundamental en este proceso, ya que su labor es facilitar la comunicación y promover un entendimiento mutuo entre las partes en conflicto. Su experiencia y habilidades en mediación desempeñan un papel esencial para lograr avances significativos.

