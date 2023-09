Diputado Trisotti denuncia suspensión de cirugías en hospital de Iquique debido a falta de recursos

El diputado Renzo Trisotti, representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el Distrito 2 de Tarapacá, ha calificado como “inaceptable” la reciente suspensión de cirugías en el hospital de Iquique debido a problemas de flujos de recursos. Según el legislador, esta situación refleja una falta de planificación que obliga a tomar decisiones difíciles sobre a quién se le otorga atención médica y a quién no.

Trisotti argumentó que el Ministerio de Salud no ha comprendido la compleja situación de Tarapacá, donde solo existe un hospital de alta complejidad y los recursos asignados resultan insuficientes para satisfacer la creciente demanda en el ámbito sanitario. El diputado atribuyó esta presión adicional a factores como la crisis migratoria, el aumento de accidentes de tráfico y el incremento en la delincuencia.

“Los recursos dispuestos no permiten absorber el aumento de la demanda producto del alto flujo migratorio, la accidentabilidad vehicular y el incremento delictual”, señaló el parlamentario gremialista.

El legislador recalcó la importancia de garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas y manifestó su preocupación por la suspensión de cirugías debido a la falta de recursos, especialmente para aquellos pacientes que han esperado durante años para ser sometidos a una intervención quirúrgica. Trisotti calificó esta situación como “impresentable”.

En este contexto, Renzo Trisotti hizo un llamado al Gobierno a tomar medidas inmediatas para resolver la crisis en el hospital de Iquique. Además, instó a las autoridades a iniciar la planificación y construcción de un nuevo hospital que brinde una solución definitiva a los problemas de capacidad y recursos que afectan actualmente al sistema de salud en la región.

“La salud es un derecho fundamental de las personas y no podemos permitir que personas no sean operadas por falta de recursos”, afirmó el diputado de la UDI. “Es hora de que el Ministerio de Salud no solo regularice de manera urgente esta grave situación, sino que también comience a trabajar en un nuevo hospital para Iquique que permita una solución definitiva”.

La denuncia del diputado Trisotti pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera urgente los desafíos que enfrenta el sistema de salud en Tarapacá y resaltar la importancia de la planificación y asignación adecuada de recursos para garantizar una atención médica de calidad a todos los residentes de la región.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr