Caso ‘Sarmenia’: Diputado Matías Ramírez presenta querella contra Franco Rossi por fraude

El Juzgado de Garantía de Iquique ha tomado una decisión crucial en el caso que ha mantenido en vilo a la comunidad de Tarapacá en los últimos meses. En una audiencia realizada este lunes, se declaró admisible la querella presentada por el diputado Matías Ramírez, miembro del Partido Comunista (PC), en contra de Franco Rossi Rodríguez. El joven Rossi enfrenta cargos por fraude, una acusación que surge a raíz de un complejo episodio relacionado con la compra de terrenos en la región.

La querella de Ramírez ha sido admitida a raíz de una denuncia presentada por al menos un centenar de vecinos de Tarapacá. Estos residentes alegan haber transferido más de 1 millón de pesos cada uno como parte de un acuerdo para adquirir terrenos con fines de construcción de viviendas habitacionales en el sector de la playa Sarmenia. Sin embargo, según las alegaciones, Franco Rossi nunca avanzó en la concreción de esta compra-venta y no respondió a las inquietudes ni solicitudes de información de los vecinos después de recibir los pagos.

Franco Rossi, quien también es hijo del ex parlamentario Fulvio Rossi, se encuentra ahora en el centro de un proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias detrás de estos incidentes. El diputado Matías Ramírez, al respecto, comentó que “estamos conformes con que el tribunal acogiera la querella en contra de Franco Rossi. Esperamos que las diligencias que lleve adelante el Ministerio Público permitan con celeridad avanzar en la investigación y con ello, lograr una sanción ejemplar, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Donde una persona que goza de cierto reconocimiento público por la labor de su padre en política, la utilice para engañar a personas”.

Es importante resaltar que esta querella marca el inicio de una fase importante en el proceso legal del denominado caso ‘Sarmenia’. Las autoridades correspondientes ahora tendrán la tarea de reunir evidencia y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para determinar si Franco Rossi es culpable de los cargos presentados en su contra.

Hasta el momento de publicación de este artículo, no hemos tenido la oportunidad de conversar directamente con Franco Rossi, pero hemos recibido una declaración por parte de su padre, el ex parlamentario Fulvio Rossi Ciocca. El ex legislador expresó que “existe una denuncia contra mi hijo Franco por hechos sumamente graves. Me asiste la profunda convicción de que cada ciudadano debe responder por sus acciones, sea hijo de quien sea. En lo personal, estoy alejado de actividades político-sociales en la región desde hace 6 años y no tengo más información que la que se conoce por la prensa y la que me han comentado vecinos que han realizado la denuncia. En lo humano y como padre, siento, como es obvio, un profundo dolor”.

Este caso continuará desarrollándose a medida que avance la investigación judicial y se recopile más información sobre los hechos en cuestión. La comunidad de Tarapacá y el público en general estarán atentos a los acontecimientos relacionados con el caso ‘Sarmenia’, que plantea cuestiones importantes sobre la responsabilidad y la integridad en el ámbito público y privado.

