Seremi de la mujer instala Punto Morado en Fonda de Iquique

Con la participación de la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Noemi Salinas, la Directora Regional de SernamEG, Natalia Currín y la Coordinadora Regional de Seguridad Publica Ana María Peralta, se llevó a cabo el lanzamiento del Punto Morado dispuesto en la Fiesta de la Chilenidad de la Municipalidad de Iquique, stand que estará operativo entre el 15 y 17 de septiembre y que busca entregar información sobre cómo denunciar hechos de violencia, brindar orientación de personas especializadas y aprovechar la instancia para realizar un llamado a celebrar de forma responsable y sin violencia.

Ante la evidencia de que el consumo de alcohol es un factor de riesgo de conductas violentas, este año se consideró instalar “puntos morados”, el que en Tarapacá contó con la colaboración de la Municipalidad de Iquique.

La Segunda encuesta online sobre efectos del Covid-19 en el uso de alcohol y otras drogas en Chile 2021, de SENDA, consideró un apartado sobre “Violencia en la pareja y uso de alcohol y otras drogas”, en el que se observa que, del 68,1% de las personas encuestadas que declaró estar en pareja, 52,9% señaló haber sido víctima de violencia cuando su pareja consumía alcohol y otras drogas: un 17% indicó que le habían gritado, insultado o humillado; 11,1% manifestó que ha controlado la mayor parte de las actividades; 3,6% no le ha permitido tomar decisiones respecto de los gastos de la casa, el/ella define en qué se gasta el dinero sin considerar su opinión; 3,2% le ha empujado, arrinconado o tirado el pelo; 3,1% no le ha permitido manejar el dinero; 2,6% le ha amenazado con pegarle; 2,5% le ha golpeado; 2,5% le ha obligado a tener relaciones sexuales cuando no lo deseaba.

Factor de riesgo, no causa de la violencia contra las mujeres



Si bien el consumo de alcohol es un factor de riesgo, no puede ser considerado como la causa de la violencia contra las mujeres, ya que ésta tiene un origen cultural, explicó la seremi de la Mujer y la Equidad de Género agregando, “Para nuestro Gobierno es fundamental el trabajo que realiza tanto SernamEG a través de los centros de la mujer y sus dispositivos de atención para mujeres víctimas de violencia, así como el trabajo de las policías en la recepción de denuncias, pero este trabajo requiere del apoyo de la comunidad, involucrándose, si es testigo de hechos de violencia contra las mujeres, el llamado es a denunciar y a orientar también, es por eso que estaremos difundiendo nuestra campaña Si es mí problema y los canales de orientación y denuncias en este Punto Morado en la Fiesta de la Chilenidad, gracias a la colaboración de Sernameg, la municipalidad de Iquique y el Alcalde Mauricio Soria”.

En la misma línea la autoridad destacó, “Tenemos un mandato del Presidente Gabriel Boric, construir un Chile Para Todas, un Chile que garantice una vida libre de violencias para las mujeres y en estos días festivos es fundamental abordar las Fiestas Patrias como un contexto de mayor riesgo de hechos de violencia contra las mujeres por el alto consumo de alcohol durante las celebraciones, pero es importante recordar que este tipo de violencia está presente durante todo el año. El consumo de alcohol o drogas no puede justificar abusos ni acosos sexuales. Solo un sí es sí”.

