Llaman a celebrar este 18 con prevención

Un llamado a mantener conductas de responsabilidad, a respetar las normas del tránsito y a evitar que las personas manejen bajo los efectos del alcohol y otras drogas durante estas Fiestas Patrias, entregó la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a SENDA Tarapacá, Seremi de Transportes y Carabineros, en el marco de la campaña preventiva “Este 18 con prevención, celebramos mejor”.

Es así que en plena Avenida Arturo Prat con calle Diego Portales, autoridades regionales entregaron recomendaciones preventivas a conductores y Carabineros junto a inspectores de fiscalización de Transportes desarrollaron controles preventivos y fiscalizaciones.

La coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ana María Peralta, indicó que “hoy, nos encontramos junto a SENDA, Transporte, Carabineros y la Municipalidad de Iquique, realizando una campaña de difusión con el objetivo de entregar medidas de seguridad y fortalecer la prevención y el autocuidado durante las próximas Fiestas Patrias”. Además, destacó el despliegue de las instituciones en toda la región e hizo un llamado a la comunidad a utilizar los canales institucionales dispuestos por los Programas Denuncia Seguro (*4242) y Apoyo a Víctimas (PAV), en caso ser testigos o víctimas de ilícitos para llevar adelante los procedimientos y acompañamientos respectivos. “Cuando hagamos el balance la próxima semana, ojalá podamos hablar de un balance positivo, donde las personas festejaron seguras. Lo que más nos importa a nosotros como gobierno es que las personas pueden celebrar con tranquilidad y seguridad”, concluyó.

En tanto, la directora regional de SENDA Tarapacá, Alejandra Zúñiga, reiteró el llamado a celebrar en espacios seguros y de respeto, “queremos que estas fiestas se cuiden y cuiden a quienes los rodean. No se expongan a riesgos innecesarios, no conduzcan si han bebido alcohol, ni dejen que otros lo hagan si también lo han hecho, y sobre todo, no normalicen el consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes, somos un ejemplo para ellos”. Zúñiga, añadió que previo al 18, desplegaron la campaña preventiva en todas las comunas de la región, a través de sus equipos comunales SENDA Previene, y que además durante las celebraciones junto a Carabineros fortalecerán los controles de alcotest y narcotest del programa Tolerancia Cero en la región.

Al respecto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Roderick Solís, sostuvo que “estamos realizando fiscalizaciones a los distintos medios de transporte, sobre todo con nuestros fiscalizadores en los terminales de buses y carreteras de la región de Tarapacá. Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar las velocidades máximas permitidas, a manejar con responsabilidad, a usar el cinturón de seguridad, y a no ingerir alcohol en la conducción, debemos evitar siniestros viales con resultados fatales”.

En tanto, el mayor Daniel Saavedra, explicó que Carabineros ya está desplegado en distintas partes de la región realizando servicios preventivos ya sea de tránsito como de seguridad en lugares de alta afluencia de público de la región durante estas fechas reforzando su trabajo para entregar seguridad a la comunidad y evitar accidentes. Agregó que “el año pasado en la región se registraron 23 accidentes durante este periodo en los que no hubo fallecidos, por lo que trabajaremos para que este año sea igual, donde todos celebremos de forma alegre sin tener que lamentar accidentes con víctimas fatales, pero para ello necesitamos de la colaboración de la comunidad”.

