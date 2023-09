Home & Health: Viaje de transformación gastronómica con “Gordon Ramsay: S.O.S. en 24 horas”

Prepárate para una experiencia culinaria épica con GORDON RAMSAY: S.O.S. en 24 horas. El reality llega a la pantalla de Home & Health con 8 electrizantes episodios a partir del 9 de septiembre a las 21:00hs. de Chile, en los que el célebre chef británico se embarca en misiones de rescate gastronómico llenas de drama y emoción.

GORDON RAMSAY: S.O.S. en 24 horas nos invita a dar un paseo por Estados Unidos, visitando restaurantes en quiebra en el semiremolque de Gordon, llamado “Hell On Wheels”, que se convertirá en una cocina móvil de alta tecnología. Al principio, se enviará a un equipo a inspeccionar en secreto el restaurante, y Ramsay acabará entrando de incógnito. A continuación, intentará resolver los problemas y revitalizar cada restaurante capacitando de nuevo al personal y renovando el menú, para culminar con el relanzamiento del restaurante con una gran reapertura al público tras extensas renovaciones, ¡y todo en tan solo 24 horas!.

El recorrido del reconocido chef empezará por Congers, Nueva York, donde intentará salvar un íntimo bistró familiar Italiano. Luego, pasará por Nueva Orleans, Luisiana, donde se adentrará en el icónico The Old Coffee Pot, un rincón centenario de desayunos en el corazón del Barrio Francés. En Los Angeles, California, Ramsay se enfrentará al desafío de rescatar The Brownstone Bistro, un auténtico restaurante de estilo caribeño, y también desafiará el auténtico mundo de la comida mexicana al intentar revivir La Serenata. Más adelante, en Greenville, Mississippi, su misión será transformar Sherman’s, un restaurante familiar de alta cocina que ha perdido brillo con el tiempo.

Y no se detendrá ahí, ya que se dirigirá a Wichita, Kansas, para impulsar el rescate de Fetch Bistro, el primer restaurante amigable para perros del estado; y por último, continuará su recorrido en Hermosa Beach, California, donde colaborará en la renovación de Patrick Molloy’s, un entrañable pub irlandés con desafíos propios. Y en su paso por Sacramento, California, Ramsay enfrentará su desafío más grande: intentar salvar Sandra Dee’s, un restaurante de barbacoa y mariscos, y brindar ayuda a su familia en un momento crucial.

Súbete a esta aventura de rescate gastronómico junto a Gordon Ramsay a partir del 9 de septiembre a las 21:00hs, de Chile, con un nuevo episodio de GORDON RAMSAY: S.O.S. en 24 horas cada semana en Home & Health.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr