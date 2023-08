Asociación Chilena de Municipalidades hace un llamado a la prevención ante la llegada de nuevo temporal

Durante la tarde del sábado la Asociación realizó un trabajo de coordinación para quedar a disposición de las autoridades y colaborar en las urgencias que pudiesen generarse. Presidenta de la Comisión de Desastres Naturales de la ACHM, pide a las autoridades destrabar barreras administrativas para llegar con respuestas oportunas ante nuevos desastres.

La Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitao, junto al directorio de ACHM, realizaron un llamado a la ciudadanía a acatar todas las medidas que se han dispuesto de manera de evitar la mayor cantidad de riesgos ante el frente de mal tiempo que está afectando este fin de semana y que continuará en los próximos días, en la zona centro y sur del país.

“La experiencia de junio dejó en evidencia que este tipo de condición climática puede generar grandes daños e impactos. Y ante esta realidad debemos actuar primero tomando todas las medidas de autocuidado que se requieren y segundo acatando las sugerencias entregadas por las autoridades para evitar situaciones que expongan a los vecinos y vecinas”, explicó Leitao.

Junto a esto, agregó que como Asociación se ha designado a un profesional para coordinar y estar al tanto de lo que vaya ocurriendo en los distintos municipios, especialmente en aquellas zonas donde traerá mayores consecuencias por los niveles de agua que se esperan, los niveles de la isoterma y la magnitud del fenómeno. Además, recalcó, que como Asociación, y tal como ha ocurrido en otras oportunidades, “alcaldes y funcionarios municipales nos hemos puesto a disposición de las autoridades y la ciudadanía para colaborar en todas las tareas y urgencias que se vayan generando”.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Desastres Naturales de la ACHM, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, explicó la importancia que tiene en estos casos generar una coordinación permanente entre las autoridades regionales, las municipales, los equipos de emergencias, los comité de emergencias y las juntas de vigilancias de canales y ríos. Y realizó un especial llamado a las autoridades: “tras la emergencia vivida en junio y la realidad de las condiciones climáticas que tenemos en la actualidad necesitamos que el Estado pueda destrabar las múltiples barreras administrativas que hoy nos impiden realizar acciones concretas para resolver a tiempo que no ocurran nuevos desastres. Después del último temporal advertimos sobre la urgencia de realizar encauzamientos de los ríos y generar defensas fluviales, pero no llegamos con esas soluciones a este nuevo frente” y agregó: “necesitamos mayor celeridad para este tipo de trabajos porque después del último fenómeno climático, la inundación arrastró bosques y todas las barreras naturales. Y la situación es que a pesar de haber tenido todas las reuniones necesarias y consensuar lo que había que hacer, no se llevaron a cabo los trabajos necesarios y hoy los ríos están desprotegidos”.

Medidas de prevención

Desde la Asociación llamaron a:

Tener a mano los números de los teléfonos de emergencia municipales y de los comités de emergencia vecinal.

Evitar salir si no es estrictamente necesario.

Que niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida, que vivan en sectores aledaños a zonas con riesgo de inundación puedan permanecer en casas de familiares o conocidos durante estos días.

Llevar a cabo todas las medidas de autocuidado de casa, entre ellas limpiar canaletas y pedir a los municipios sacos de arena para quienes vivan cerca de canales.

Informarse por medios y canales oficiales de lo que está sucediendo.

