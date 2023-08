Pozo Almonte: Farmacia comunal inicia plan gratuito de medicamentos para adultos mayores

Gobierno de Tarapacá financia esta iniciativa que puede replicarse en todas las comunas.

Entregar medicamentos gratuitos a las y los adultos mayores de la comuna de Pozo Almonte, es el principal objetivo del plan municipal que comenzó a funcionar este lunes, gracias a los recursos del Gobierno de Tarapacá por 270 millones de pesos.

Se trata del subsidio “Canasta básica de Fármacos y operación de Farmacias Municipales” del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual permitirá al municipio, subvencionar los gastos de productos farmacéuticos y remedios, así como también el personal que trabaja en la farmacia municipal. Esta es una iniciativa que el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, anunció a fines de 2022 y que busca replicar en todas las comunas de la región. En la ceremonia de inicio de operaciones de esta farmacia estuvieron los consejeros regionales; Rosita Torres Chávez y Abraham Diaz Mamani; concejales; dirigentes y dirigentas de la comuna.

La máxima autoridad regional calificó como un “orgullo” la puesta en marcha de este plan que impactará positivamente en la comunidad.

“Hoy, la comuna de Pozo Almonte, gracias al subsidio que se está transfiriendo desde el Fondo de Desarrollo Regional, va a poder brindar gratuidad de medicamentos para los adultos mayores de la comuna, de cada una de las localidades y a nosotros eso nos llena de orgullo porque, cuando se transfieren recursos públicos, siempre es importante que esto impacte positivamente en la comunidad, y es fundamental la labor de las instituciones en poder generar una gestión correcta y presentar y elaborar propuestas diferentes. Aquí vemos una propuesta diferente, el manejo de un subsidio para que el modelo de negocio permita entregar no solamente estos medicamentos, sino que, además, tener una atención cercana, disponible de lunes a domingo, durante gran parte del día y dar todas las facilidades para que las y los adultos mayores se mantengan al día en sus medicamentos y con sus tratamientos”, indicó el jefe regional.

En la misma línea, Carvajal invitó a los jefes comunales de la región a pensar en este tipo de propuestas que se pueden materializar con recursos regionales.

“Los adultos mayores que están felices, seguramente, van a ser las personas indicadas para poder compartir con todos los alcaldes de las seis comunas restantes, esta importante gestión. Nosotros vamos a incentivar, porque los recursos están disponibles en cada una de las comunas de Tarapacá. Así que vamos a tratar de que no solamente desde la gestión del Gobierno Regional podamos incentivarlos, sino que también puedan ser los propios dirigentes, los vecinos, los adultos mayores, que al recibir en Pozo Almonte este beneficio, puedan compartir con otros adultos mayores este importante beneficio. Queremos lograr que toda la región tenga esta posibilidad y esperamos que eso pueda ser muy pronto”, expresó la autoridad.

Por su parte, el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, destacó la inversión de recursos del Gobierno Regional en esta iniciativa.

“En la línea adulto mayor, que es uno de nuestros ejes estratégicos, el Gobierno Regional con los consejeros regionales siempre han estado a la altura. Claramente, esta farmacia viene a beneficiar a este segmento, pero también a la comunidad. Claramente hoy el Gobierno Regional y el Consejo Regional, marcan un antes y un después en beneficio de nuestros adultos mayores, y sólo queda agradecer”, sostuvo el jefe comunal.

Yolanda Osorio, tiene 83 años y llegó desde la localidad de La Tirana a conocer sobre este beneficio que agradeció profundamente.

“Me parece fabuloso porque el remedio que me van a regalar aquí lo compré por primera vez a 50 luquitas en Iquique. Para nosotros, y yo creo que para todas las señoras de mi edad, es un beneficio que no hay cómo dar las gracias. No tengo palabras para dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible esto porque tomar remedios es súper caro”, manifestó Osorio.

Ampliación

Las instalaciones de la farmacia comunal de Pozo Almonte, fueron ampliadas a través de un proyecto impulsado por el municipio y Cerro Colorado – BHP, iniciativa cuya inversión es de 36 millones de pesos, destinados a optimizar la construcción del recinto y la compra de remedios.

En ese sentido, el gerente de operaciones de Cerro Colorado, Felipe Jullian, reafirmó las intenciones, desde la empresa privada, de seguir aportando en el desarrollo de las comunidades.

“BHP y Cerro Colorado nos sentimos parte del entorno de las comunidades, por lo tanto, estamos siempre tratando de contribuir y trabajar en conjunto de forma colaborativa buscando ideas y aportando al crecimiento y al desarrollo. Hoy, el proyecto se enmarca dentro de uno de los cuatro ejes de trabajo que es salud y calidad de vida. Y ahí hemos hecho varias contribuciones en los últimos años con mucha fuerza desde la pandemia y trabajando muy de la mano con nuestras autoridades, con nuestros representantes comunales. Queremos sólo agradecer la oportunidad de participar en este proyecto”, finalizó.

Por último, y en el marco de esta misma iniciativa, se estudia la posibilidad, a través de una alianza pública-privada, de implementar una farmacia móvil que pueda recorrer todas las localidades de la Provincia del Tamarugal.

