Aumento de abandono escolar en Chile: Un llamado urgente a combatir la brecha educativa

El abandono escolar se traduce en un proceso con impactos negativos a lo largo de la vida de las personas en términos de finanzas, empleo, salud mental y bienestar.

La educación en Chile y su modelo neoliberal se ha convertido en uno de los puntos clave a tratar, no solo dentro del país sino a nivel mundial, al ser considerado por la literatura científica como el lugar del experimento neoliberal.

Frente a esto, el abandono escolar es un problema que ha venido en ascenso y que, por tanto, se debe priorizar dentro de las políticas públicas del país. De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mineduc), un total de 50.529 estudiantes se desvincularon entre 2021 y 2022, es decir, que en el último año no figuran en ningún establecimiento educativo. La cifra es un 24 % mayor que la que hubo en 2019, antes de la pandemia. Estos estudiantes que abandonaron durante este periodo corren el riesgo de sumarse a unos 227.000 que ya están fuera del sistema históricamente, lo que se calcula considerando a las personas de entre 5 y 24 años que dejaron de ir a clases entre 2004 y 2021, o que, incluso, nunca ingresaron en el sistema en ese período.

El abandono escolar se traduce en impactos negativos a lo largo de la vida de las personas en términos de finanzas, empleo, salud mental y bienestar, y se convierte en una de las principales causas de la desigualdad y la exclusión social que afecta a jóvenes y adultos.

A pesar de esta situación, en Chile, muchos estudiantes que han dejado las escuelas regulares intentan reingresar a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA); sin embargo, algunos de ellos abandonan nuevamente su proceso educativo.

¿Cuál es la razón por la cual no logran culminar su educación escolar?

Un estudio realizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universitat Autònoma de Barcelona y el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, se basó en datos recopilados de estudiantes y escuelas chilenas para examinar cómo diversos factores interactúan y afectan a las tasas de abandono escolar.

El estudio, que se ha denominado “Dropout in youth and adult education: a multilevel analysis of students and schools in Chile”, muestra que el abandono escolar en Chile está influenciado por una combinación de factores individuales y del entorno escolar. Entre los factores individuales destacados se encuentran el rendimiento académico, el género, el nivel socioeconómico y la edad de los estudiantes. En cuanto a las características escolares, se encontró que el tamaño de la escuela, el tipo de establecimiento (público o privado), el nivel de recursos y el entorno socioeconómico de la escuela también juegan un papel significativo en dicha realidad.

Para el investigador Enrique Baleriola, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, el sistema educativo o la sociedad como tal les han fallado a todas estas personas que abandonaron la educación escolar, “es decir, no les está brindando una motivación, una adaptación o unas posibilidades que hagan que estas personas de verdad tengan la facilidad para poder seguir estudiando sin preocuparse de si su escuela va a cerrar o no, de manera independiente a la responsabilidad de su familia, de los hijos o el esposo. Lo mínimo para garantizar la estancia en la escuela es que tenga unos recursos en cuanto a cantidad de docentes, una formación específica de estos docentes para saber cuáles son las condiciones para enseñar a este tipo de estudiantes tan particulares, entre otros”.

Para revertir esta situación, los investigadores proponen buscar otros modelos realmente inclusivos, ya que los actuales, enmarcados en la lógica neoliberal, afectan a los estudiantes más vulnerables, como los de las EPJA. Para ello, recomiendan un modelo educativo centrado en:

Las diferencias de género.

Los planes curriculares y de evaluación específicos del contexto.

Una gestión escolar que promueva la inclusión, las experiencias escolares democráticas y la participación de los estudiantes.

En palabras del profesor Baleriola, “se requiere de una comunicación bidireccional que escuche a los estudiantes, a los profesores y a las familias, que vincule a todos los actores involucrados en el proceso educativo del país para construir en conjunto las políticas que respondan a sus necesidades y que no solo sean tenidos en cuenta a la hora de socializar las decisiones que, fuera del contexto social, ya se han tomado y que se quieren aplicar”.

Asimismo, el estudio evidenció que la relación maestro-alumno es un factor determinante, ya que el clima y las relaciones que crea este enfoque se traducen en un mayor compromiso escolar y transforman la experiencia educativa evitando así que abandonen la escuela.

Considerando estas variables desde un marco de bienestar y justicia social, se podrían modificar las consecuencias y efectos del abandono escolar en jóvenes y adultos, configurando nuevas trayectorias educativas.

El estudio puede tener un impacto significativo en el diseño de políticas educativas y en la toma de decisiones relacionadas con la retención estudiantil en Chile, ya que ha identificado factores de riesgo asociados con el abandono escolar, plantea el diseño de intervenciones personalizadas para atender las necesidades específicas de los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela y pone sobre la mesa la urgencia de reducir las desigualdades en el acceso a la educación y mejorar las oportunidades de éxito académico para todos los estudiantes.

Enfrentar estos desafíos requiere un enfoque integral y coordinado por parte del gobierno, las instituciones educativas y la sociedad en general, de tal forma que todos los jóvenes y adultos en Chile puedan desarrollar su potencial y contribuir al progreso del país.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr