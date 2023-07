Realizan jornada sobre el tratamiento de la información en temas delictuales

La Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, junto a la Seremi de Gobierno y la Universidad de Tarapacá, realizaron la jornada Medios de Comunicación y Delito, actividad que contó con la presentación de la doctora en Sociología, Jacqueline Carvalho da Silva, quien abordó la importancia del Periodismo en el tratamiento de la información en temas delictuales.

La actividad que reunió a periodistas y comunicadores, generó un espacio de reflexión en torno a cómo los medios locales abordan las noticias relacionadas a delitos, donde la académica enfatizó en el poder de los medios para dar visibilidad a ciertos temas, generar una agenda pública y moldear la manera en que la comunidad recibe esta información.

“No es sólo visibilizar o poner foco, sino también dar un encuadre, especificando una perspectiva, ya que una noticia no es absolutamente neutral y esto puede tener un impacto muy grande en las audiencias, si las audiencias no conocen en profundidad el tema. Si somos especialistas en algunas temáticas, seremos capaces de ser críticos con las noticias, pero si no conocemos, seremos más propensos a asumir el encuadre que proponen los medios de comunicación”, indicó Jacqueline Carvalho.

Durante la exposición, la académica, explicó un estudio realizado en la ciudad de Málaga en España, donde una ONG le solicitó analizar qué sucedía con las noticias relacionadas con el fenómeno de la inmigración, ya que percibían que se retrataba este tema de una manera muy sesgada.

Detalló que la investigación tuvo como centro dar una mirada objetiva a las publicaciones y cuantificar con distintos indicadores cómo se trataba y enfocaba este tema. Después de analizar distintas variables, los resultados concluyeron que la inmigración que se estaba registrando en Málaga, era un fenómeno mucho más amplio de cómo se estaba tratando en las noticias de los distintos medios de comunicación.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Rodrigo Vargas, comentó: “Esta actividad es de gran utilidad para abrir un espacio de reflexión entre los distintos actores que intervienen en los medios de comunicación locales, ya que podemos conocer las experiencias de las y los periodistas y comunicadores. De la misma manera, se generó un debate sobre el tratamiento informativo de las noticias relacionadas a distintos actos delictuales y la gran responsabilidad que los medios tienen en este proceso”.

Al finalizar la jornada, los asistentes coincidieron en la importancia de informar con responsabilidad, sin sesgos, ni etiquetas. Además del importante rol educativo de los medios de comunicación.

