Fundación Antenna y Bank of America lanzan 4ta. versión de Premio PAM Artista Mujer 2023

La convocatoria busca reconocer la trayectoria de una generación de artistas visuales chilenas desde los 60 años. En sus versiones anteriores se ha reconocido a 12 artistas y han participado más de 450 creadoras a lo largo del país.

Visibilizar a una generación de artistas desde los 60 años y su aporte al desarrollo de las artes visuales en el país es el objetivo de Premio Artista Mujer (PAM), organizado por la Fundación Antenna y Bank of America.

En su edición 2023, cuyas postulaciones comenzaron el 17 de julio, el premio busca destacar el trabajo de cuatro artistas chilenas, entregándoles un reconocimiento junto con un importante aporte monetario por su trabajo y constancia: $5 millones para el primer lugar, $2 millones para el premio del público y $1.5 millones para dos menciones honrosas.

La convocatoria estará abierta hasta el 12 de septiembre y podrán participar artistas visuales chilenas, residentes en Chile o el extranjero, y extranjeras con residencia en Chile, que tengan 60 años o más. Pueden participar en el sitio www.premiopam.cl o ser postuladas por terceros.

La selección de las ganadoras estará a cargo de un jurado integrado por Denise Rattinoff, directora regional de la casa de subastas Christie´s; Inés Ortega, curadora independiente, Cecilia Valdés en representación del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts; un representante de Bank of America y de Fundación Antenna.

Además de la votación del jurado, el premio somete las obras al voto del público, de manera de democratizar la selección y acercar el arte a las personas. Las ganadoras se anunciarán a finales de octubre.

“En Chile hay una generación de artistas mujeres mayores de 60 años de gran talento e interés, cuyo aporte debe ser ampliamente reconocido. Se trata de creadoras, muchas de ellas pioneras en sus disciplinas e investigaciones, cuyas obras siguen vigentes y que son referentes para las generaciones actuales”, señala Constanza Güell, socia fundadora de Fundación Antenna.

Para Denise Ratinoff, directora regional de Christie´s y jurado del Premio PAM, “existe una riqueza creativa tremenda en las obras de generaciones anteriores de mujeres artistas. Y es para mí un gran privilegio poder apoyar y reconocer a grandes mujeres en el arte”.

Por su parte, Rodrigo Demaría, Country Executive NoBraMex (Latam ex-Brazil y México) de Bank of America, señala que “estamos muy felices de aportar al desarrollo y promoción del arte en Chile, destacando el talento de grandes mujeres artistas. El Premio Artista Mujer, que se realiza por cuarto año consecutivo, se ha consolidado como un esfuerzo importante en el reconocimiento público a mujeres que han sido pioneras en distintas expresiones artísticas en el país”.

Cuarta edición

Premio PAM se ha posicionado como una gran oportunidad para visualizar la obra de artistas mujeres y les ha permitido dar a conocer y difundir su trabajo a nivel nacional.

En sus tres ediciones anteriores, Fundación Antenna y Bank of America han reconocido a 12 artistas nacionales. En 2022: Denise Blanchard, Claudia Yagnam, Ester Fierro y Virginia Maluk. En 2021: Eugenia Vargas, Rosa Velasco, Paz Lira y Javiera Moreira. En 2020 a Julia Toro, Cornelia Vargas, Carmen Piemonte y Elsa Bolívar.

En total, han participado 450 artistas mujeres a lo largo del país, y más de 14 mil personas han votado por su obra favorita. Más información sobre las artistas y los trabajos reconocidos en los últimos años en www.antenna.cl.

