Tarapacá sellará hermanamiento con el estado brasileño de Mato Grosso Do Sul

Provincias de Iquique y Tamarugal podrán suscribir convenios de cooperación bilateral con Campo Grande en ámbitos políticos, socioeconómicos, empresariales, turísticos, educativos, técnicos, científicos y culturales.

El diputado estadual y economista brasileño, Pedro Pedrossian Neto, líder del Gobierno en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul, Alems, presentó un Proyecto de Ley que declara a la región de Tarapacá como Estado Hermano de Mato Grosso del Sur. Una acción que surge una semana después del acuerdo sellado en la localidad de Campo Grande, Brasil, entre el gobernador local Eduardo Riedel y el gobernador regional José Miguel Carvajal.

“Luego de firmar convenios entre nuestro estado y la región chilena y, tras lograr otros términos de cooperación para viabilizar la implementación de la Ruta Bioceánica, nos tomamos la libertad de declarar a la región de Tarapacá como Estado Hermano, incluyendo a las provincias de Iquique y Tamarugal”, explicó el diputado, indicando que ahora se podrán suscribir convenios e intercambios de convenios de cooperación unilateral o bilateral, en lo político, socioeconómico, empresarial, turístico, educativo, técnico, científico y cultural.

En la justificación del proyecto, el gestor de la iniciativa de hermanamiento explica que las relaciones entre Brasil y Chile, específicamente, entre el Estado de Mato Grosso do Sul y la región de Tarapacá, se guían por el mismo propósito: mantener las intenciones de fortalecer las relaciones comerciales, facilitando a través del Puerto de Iquique una salida de los productos que buscan ser insertados en el mercado asiático.

“Los procesos formales generados para el acercamiento entre los estados hermanos son y serán auspiciosos, pues ya contamos con una oficina estratégica en Campo Grande, la que muy pronto tendrá noticias alentadoras, pues el interés mutuo surgió apenas se concretó la inauguración”, esgrimió Pedrossian.

Por su parte el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, dijo que con estas importantes vinculaciones comerciales, la estrategia de internacionalización del GORE Tarapacá comienza a dar frutos, enfocándose en los desafíos que quedan por delante para consolidar a la región en el Centro Logístico de Sudamérica.

“Vamos a construir un sistema logístico integrado, seguro y sostenible en Tarapacá, el que nos posicionará en un lugar destacado y estratégico para promover la eficiencia de este corredor, el que si bien gira en torno a tres soportes fundamentales como la Zona Franca, el Aeropuerto Diego Aracena y el Puerto de Iquique, tiene acciones que van en paralelo, donde destaca la construcción de Parques Industriales, como el de Pozo Almonte, más un aparcadero en Alto Hospicio y un próximo Puerto Seco en Huara. Infraestructura que, además de consolidar la industria, permitirá el desarrollo de nuevos empleos para Tarapacá”, sostuvo la máxima autoridad regional.

Números en Grande



El Secretario Municipal de Innovación, Desarrollo Económico y Agroindustria de Mato Grosso do Sul, Adelaido Vila, indicó que el intercambio con los países que forman parte de la Ruta de la Integración Latinoamericana, Rila, ganan muchísimo con las últimas acciones que vinculan a Brasil con Tarapacá.

“Los números demuestran de lo que hemos estado hablando a diario. Tenemos mercado y espacio para crecer en comercio exterior con los países de Rila. Y una prueba de ello, es lo que hizo recientemente Tarapacá, al inaugurar la primera oficina comercial internacional que busca impulsar aún más estos intercambios comerciales, generando nuevas oportunidades para todos los países”, dijo Adelaido, tras confirmar que las exportaciones de Campo Grande totalizaron 16 mil 728 millones de dólares, un aumento de 46,56% si se compara con junio de 2022.

De hecho, el comercio exterior de Campo Grande con Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay supera los US$ 121.028 millones. Un crecimiento del 48% frente a igual período de 2022, de los cuales US$ 93.938 millones radican en exportaciones especialmente a Argentina y Chile, y US$ 27.090 millones en importaciones, poniendo énfasis en el gas natural boliviano.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, en junio, los principales productos de la lista de exportación de Mato Grosso Do Sul fueron la carne bovina (refrigerada y congelada) y los cereales (especialmente la soja), mientras que entre los principales productos comprados, tras el gas natural, figura el pescado. Especialmente, el salmón que viene de Chile.

Además, en declaraciones vertidas al periódico A Crítica 43, el economista y superintendente de Industria, Comercio, Servicios y Comercio Exterior de Sidagro, José Eduardo Corrêa dos Santos, señaló que existe un enorme potencial para el comercio intrarregional con los países de la RILA, poniendo énfasis en las ganancias competitivas derivadas de la utilización de los puertos chilenos como plataforma de exportación de productos brasileños para Asia y la costa oeste de América del Norte. “Un potencial que, por cierto, ya llamó la atención de muchos empresarios locales e internacionales sobre las oportunidades que se abren”.

Corrêa puntualizó que también es importante visualizar las múltiples oportunidades creadas para el sector de servicios y para el turismo que brindará la integración, relevando la importancia de la cercanía con los puertos de Antofagasta e Iquique, lo que genera aún más expectación por la pronta finalización del puente sobre el río Paraguay, en Porto Murtinho. “Mato Grosso Do Sul es la capital brasileña más próxima al Pacífico y Campo Grande será la ciudad más grande de esta Ruta Bioceánica, el corredor vial que une Brasil con el Pacífico”, puntualizó.

