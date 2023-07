Halterofilia: Hospiciana estará presente en los Panamericanos de Caracas

Dos deportistas del Club Deportivo de Halterofilia “Kame House” integrante de la escuela municipal formativa de Halterofilia de Alto Hospicio clasificados para los Panamericanos de Caracas, Venezuela 2023.

El logro alcanzado por los hospicianos Ignacio Hernández, campeón, y Millaray Elgueda, segundo lugar, en el Campeonato Nacional de Halterofilia desarrollado en Vicuña, región de Coquimbo, les da la oportunidad de representar, no solo a la comuna y región, sino a todo el país en el magno evento internacional Sub 15 y Sub 17 que se realizará durante el 16 y el 21 de agosto en Caracas, Venezuela.

Los atletas chilenos disputarán la Copa “Simón Bolívar” en el municipio Sucre, Estado Miranda, donde participarán categorías desde 40 hasta más de 102 kilos.

Apoyo

El cuerpo técnico de la Escuela Deportiva de Halterofilia Club Kame House de Alto Hospicio a cargo de su entrenador Juan García Cortés, espera que las autoridades comunales y regionales los apoyen con recursos en este nuevo desafío internacional para seguir posicionando en lo más alto la halterofilia local.

Por otra parte, los otros deportistas de la delegación que compitieron en Vicuña, también alcanzaron victorias. Destacaron Betzabeth García Soza (6 años): Primer lugar en categoría sub 10 -30 kilos, peso corporal enseñanza básica; Bimini García Soza (5 años), tercer lugar categoría sub 10 -30 kilos, peso corporal enseñanza básica; Andrea Ruiz Colmenares (8 años), Primer lugar sub-10 -40 kilos, peso corporal enseñanza básica. Segundo lugar sub-10 -40 kilos, peso corporal Nacional Infantil.

Dafne García Soza (13 años), Segundo lugar +60 kilos, peso corporal enseñanza básica; Divaly Sepúlveda Rojas (14 años), Tercer lugar -64 kilos, peso corporal enseñanza Media.

