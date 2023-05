Carta abierta de las jugadoras de la Primera B a la opinión pública

La aprobación de las bases del campeonato del Ascenso Femenino es algo que esperábamos hace mucho tiempo, hace más de 250 días. Su aprobación, lejos de alegrarnos, nos decepciona un año más. El formato del torneo es una falta de respeto. Es un campeonato por zonas y de corta duración, lo que solo logra que nos contraten por unos pocos meses, siendo que llevamos mucho tiempo entrenando y esperando respuestas.

Nunca obtuvimos argumentos, una voz o una contraparte que nos confirmara o desmintiera lo que leemos por la prensa y lo que deciden los presidentes de los clubes. Sentimos profunda desazón porque nuestros propios dirigentes se refieren a nuestro campeonato como algo obligatorio y no grato, como si no fuésemos parte del club.

Como nuestras compañeras de primera división dijeron el fin de semana pasado, todas merecemos jugar, todas somos profesionales, todas queremos que no se nos precarice. En algunos clubes no hay jugadoras, ni cuerpo técnico definido, nos comentan que no habrán contratos, que jugarán con juveniles, que no les interesa. Hay equipos que aún no empiezan a entrenar, ¿la razón? Los clubes no quieren contratar.

Nos gustaría que fuese al igual que nuestros pares del ascenso masculino: un torneo anual, todos contra todos, que permita una planificación deportiva, que nos cuide y no nos ponga en riesgo físicamente. Que el torneo tenga su inicio en un par de semanas es un peligro para nuestra salud.

Buscamos el anhelado cupo a primera división, mejorar nuestro torneo, y al igual que toda industria o equipo, necesitamos que se invierta primero. Necesitamos estabilidad laboral para poder tener tiempo para ir a entrenar, necesitamos recursos para movilizarnos, necesitamos descanso y buena alimentación. Si nos quitan las posibilidades y nos otorgan nuevamente menos del mínimo, se traduce a que no tienen interés por el fútbol femenino.

Llevamos mucho tiempo esperando jugar, pero no esperamos esto. Como sea, seguiremos firmes luchando por nuestros derechos sin bajar los brazos.

Jugadoras de Deportes Santa Cruz

Jugadoras de Unión San Felipe

Jugadoras de Ñublense

Jugadoras de Unión Española

Jugadoras de Lautaro de Buin

Jugadoras de Curicó Unido

Jugadoras de Unión La Calera

Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, ANJUFF

