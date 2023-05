CORMUDEPI presenta calendario deportivo acuático por Mes del Mar 2023

Iquique tendrá el mejor Bodyboard y Surf con tres grandes actividades.

Los grandes eventos deportivos en la capital de Tarapacá no se detienen y en Mayo, el mar se vuelve el escenario donde se desarrollan las principales actividades. Es así que la Municipalidad de Iquique, a través de la Corporación Municipal de Deportes, dio a conocer un nutrido calendario de torneos de disciplinas acuáticas, en el marco del Mes del Mar 2023.

Desde el 3 al 6 de Mayo se realizará el Campeonato Nacional de Bodyboard “Iquique, Mar de Campeones”, en Playa Bellavista. Luego, del 8 al 14 se viene el torneo abierto internacional “Bodyboard Pro” en el mismo sector y, finalmente, del 16 al 19 de Mayo se llevará a cabo el Campeonato Nacional de Surf “Iquique Pro” en La Punta, de Playa Cavancha.

“Para nuestra ciudad este tipo de eventos es fundamental, pues ambas disciplinas son estratégicas. Con ellas, queremos mostrar la cara amable de Iquique y sacar a nuestra ciudad al mundo a través del deporte, esto, en el marco de la campaña Impulsa Iquique que llevamos adelante como Municipio”, expresó el presidente de Cormudepi, alcalde Mauricio Soria Macchiavello.

EQUIDAD Y VIDA SANA

Se espera que entre 200 a 300 personas visiten la capital regional en el marco de estas actividades, tanto desde otros puntos de Chile como del extranjero. “Al organizar estos eventos apoyamos a nuestros empresarios del rubro turístico y de servicios para aportar al desarrollo económico y la generación de empleo”, añadió el jefe comunal iquiqueño.

“Estoy súper contenta porque el nivel de las competidoras es muy bueno y las olas de La Punta 2 están entre las mejores del mundo. Estoy súper motivada y creo que todos los riders chilenos debieran estarlo. Como mujer encuentro genial que se mantenga la igualdad de los premios entre hombres y mujeres, más que por el dinero, por el gesto que se quiere dar a la sociedad y dejar en claro que las mujeres nos arriesgamos tanto como los varones en este deporte”, comentó Paloma Freyggang, representante del bodyboard iquiqueño.

“Estar en Iquique me sorprendió para bien. La gente es súper amable y me siento como en casa, además de las olas que eso también muy suma. Soy de Islas Canarias, y las olas de ellá son muy conocidas, pero por la calidad y la cantidad de olas de aquí, no tienen nada que envidiarles”, dijo Willy Luján, competidor de bodyboard español.

Otro aspecto relevante de estos eventos es la posibilidad que otorga a deportistas locales de participar, gratuitamente, en torneos de alto nivel como estos. “Este es uno de los lineamientos más importantes del Concejo Municipal, pues al promover la participación de representantes locales en estos campeonatos nacionales e internacionales, hacemos que más niñas, niños y jóvenes de Iquique estén pensando en ser campeones de Chile y campeones del mundo haciendo del deporte una motivación que evitará o retardará su inicio en el mundo de las drogas y el alcohol para luego tener adultos más sanos”, finalizó Soria Macchiavello.

