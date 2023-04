Decepción en el gremio docente por no estar incluídos en la Ley de las 40 horas

Gran expectativa ha generado en la fuerza laboral del país la Ley de las 40 Horas, sin embargo, ella no favorece a la totalidad de las y los trabajadores.

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano, Mario Aguilar, aclaró que la Ley de las 40 Horas no incluye a las y los Docentes, como tampoco a las y los funcionarios públicos, “este proyecto es una modificación al Artículo 22 del Código del Trabajo, y esa norma aplica en muy pocos aspectos a las y los docentes”.

El líder gremial explicó “nosotros estamos regidos por el Estatuto Docente; y esto de no estar incluidos, también afecta a quienes están en los colegios particulares subvencionados, al estar regidos por el Estatuto Docente no aplica esta Ley de las 40 horas”.

Aguilar señaló que si bien ahora hay una mesa conformada por representantes del sector público con la Ministra del Trabajo, ella dijo que en una futura ley se podría incorporar a los trabajadores del sector, entre ellos a las y los Docentes.

“Pero, por qué en una futura ley y no nos incluyeron ahora. Si es un beneficio para las y los trabajadores, las 40 horas son una conquista, Chile aún es uno de los países con jornadas laborales más largas, en Europa casi en todos los países están bajo las 40 horas y por lo tanto es lamentable que no se haya incluido a las y los trabajadores del sector público”.

Para el Presidente del Colegio Metropolitano de Profesores deberían estar incluidos y por lo tanto, “insto a que esta lucha no se deje, por supuesto, tal como señala la ley, esto no debe implicar una baja del salario, de ninguna manera. Nosotros debemos levantar la lucha para conquistar jornadas de 40 horas, también para los funcionarios públicos, incluyendo a profesoras y profesores, sin que implique rebaja de salario, eso es muy importante. Porque de lo contrario no habría conquista, ya que sería una forma de bajar sueldos”.

Por último, Mario Aguilar llamó a la unidad del gremio docente “la unión del profesorado es fundamental, eso es central para cualquier conquista, necesitamos volver a sentir que somos un cuerpo, un colectivo que decide en conjunto y lucha colectivamente”.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr