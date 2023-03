Pink Floyd celebra el aniversario 50 de “The dark side of the moon”

El icónico álbum remasterizado incluye las canciones Money, The great gig in the sky y Time.

Hoy fue lanzado el recién remasterizado “The Dark Side Of The Moon” de Pink Floyd como un box set de lujo para celebrar los 50 años desde el lanzamiento de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Simultáneamente, el CD y la primera edición en vinilo de “The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974” de Pink Floyd se lanzan de forma independiente, así como el libro “Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary, de Thames & Hudson”, que muestra fotografías raras y nunca antes vistas tomadas durante las giras de The Dark Side Of The Moon de 1972-1975.

Para celebrar y experimentar “The Dark Side Of The Moon” cumpliendo 50 años, se eligió un planetario lleno de música e imágenes. Con la ayuda de la última tecnología, la idea de un espectáculo que combina impresionantes vistas del sistema solar y más allá, interpretado a 42 minutos de “The Dark Side Of The Moon” en sonido envolvente, ha sido adoptada por la banda.

NSC Creative ha liderado los esfuerzos de producción visual, trabajando estrechamente con el colaborador creativo de Pink Floyd, Aubrey Powell de Hipgnosis. Cada canción tiene un tema diferente;algunos futuristas mirando hacia adelante y otros, en un reconocimiento retro a la historia visual de Pink Floyd. Todo está relacionado con una experiencia de tiempo y espacio, que abarca la tecnología que solo un planetario puede ofrecer. Un sonido envolvente y visual verdaderamente inmersivo que trascenderá la realidad y lo llevará más allá de la experiencia 2D.

Como otro evento especial para conmemorar el aniversario, el Empire State Building en la ciudad de Nueva York se iluminó con el logotipo del 50 aniversario para conmemorar el hito del álbum. La exhibición comenzará al atardecer y se puede ver en toda la ciudad de Nueva York, así como en línea desde la cámara en vivo del Empire State Building.

Italia, tambien celebró el álbum a través de un espectáculo de luces y la plaza del Duomo de Milán vio el prisma cubrir 500 metros cuadrados (sin contar el “rayo arco iris de luces y el rayo blanco) desde las 8 pm del 23 de marzo.

