Paola Molina, Palomoza y Paloma Salas tendrán Noche de Comedia en Iquique

Están todos invitados a disfrutar una presentación única con el trío de comediantes Paola Molina, Paloma Salas y Paloma Elgueta este sábado 25 de marzo a las 21:30 horas en Club Apoquindo.

Se viene Noche de Comedia en Iquique con las más prendidas comediantas del momento. ¡Porque sin humor no somos nada! Están todos invitados a disfrutar una presentación única con el trío conformado por Paola Molina, Paloma Salas y Paloma Elgueta este sábado 25 de marzo a las 21:30 horas en Club Apoquindo (Av. La Tirana S/N Bajo Molle).

El grupo de standaperas trae sus mejores rutinas para darle vida al fin de semana en la capital de la primera región de Chile.

Se trata de un gran show inédito, esta es primera vez que visitan el norte juntas. Seguro los asistentes van a llorar de la risa con los chistes de guaguas y madres hippies v/s vieja escuela, delirios psicodélicos, citas, ansiedades inexplicables, fractura de pie, miedo a morirse y mucho más.

Para Paola Molina es importante realizar presentaciones fuera de Santiago y llevar su humor por todo Chile. “Es fundamental salir de Santiago, para conectar con otros puntos de vista, otras vivencias, otros territorios, otras historias. Salir de la burbuja como comediantes es súper importante para crecer como artista, para conectarse con la diferencia y conectar con un punto de encuentro que sea a través de la risa. Además, es crucial contribuir para que la gente de regiones tenga más diversidad. La idea es que vayamos integrando a nuestras vidas otro tipo de sensibilidades”.

“Paloma Elgueta y Paola Molina son mis comediantes favoritas, además de ser mis amigas del alma, y la oportunidad de viajar y trabajar con ellas es un privilegio y un honor. El show que haremos en Iquique será el verdad o consecuencia, el más épico de la historia”, comenta Paloma Salas.

“Tanto la Paloma como la Pao han sido mujeres muy generosas de sus espacios para que yo pudiera también empezar a sentir seguridad de hacer lo mío. La Pao me invitó a su programa radial “Aló Solte” y Paloma a “Dueñas de Salas” y es ahí donde nos enganchamos y nos dimos cuenta de que somos la cumbia. Creo que empezar a hacer alianzas con mujeres comediantas debe ser distinto que con los varones comediantes. Acompañar y ver referentes de hacer una vida no tradicional de mujeres dedicándose a la comedia es puro goce. Creo que esta relación bacán que tenemos también se ve reflejada en nuestra comedia y arriba del escenario, es totalmente fluido”, detalla Paloma Elgueta más conocida como Palomoza.

“El humor es fundamental para aceptar que la vida no tiene tanto sentido, no es tan seria. Si no que esos problemas que creemos tan profundos son normales que nos ocurran. Me encanta cuando la gente se ríe”, enfatiza Molina.

