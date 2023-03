Rechazo de reforma tributaria abre una oportunidad para instalar un pacto tributario

“La mejor recaudación tributaria sería que liberemos el litio, que está encarcelado por dilemas ideológicos”, señaló el presidente de Pivotes y expresidente de la Sofofa Bernardo Larraín.

Esta mañana, el presidente de Pivotes, Larraín se refirió al rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y los efectos que podría tener un nuevo pacto tributario en el país.

En este sentido, se sumó a los dichos de la Vicepresidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Susana Jiménez, argumentando que: “Lo que se rechazó no es un pacto tributario, era una reforma tributaria con serias deficiencias. Por eso creo que el rechazo abre una oportunidad de instalar realmente un pacto tributario”.

“Cuando uno habla de un pacto tributario y distingue lo que sería de una reforma, primero, es mucho más transversal con sostenibilidad largo plazo, algo que esta reforma no tenía. Lo demostró la votación en la Cámara de Diputados. Segundo, un pacto tributario no propone sólo instrumentos quirúrgicos, detallados, para aumentar la recaudación. Es genérica y vaga en el otro concepto que es cómo se utilizan esos recursos públicos con eficiencia y eficacia, cumpliendo ese estándar ético”, agregó.

Asimismo, se mostró bastante crítico respecto a la ejecución de los recursos públicos indicando que a nivel retórico y conceptual las autoridades reiteran que los recursos serán bien utilizados. Sin embargo, en los hechos se vería lo contrario: “Cómo se van a usar bien los recursos si no tomamos con seriedad una agenda de modernización del Estado, por ejemplo, que permita terminar con algo que hoy ocurre. El 50% de los directivos de hospitales públicos hoy se designan por criterios políticos y solo la mitad se designa por alta dirección pública”.

“Si no modernizamos el empleo público y el servicio civil. Si los chilenos no están seguros que en la dirección de los hospitales, en los centros de educación, en los servicios públicos que prestan servicio a los ciudadanos no están las mejores personas y no aquellas que tienen mayor cercanía política con el gobierno de turno, mal podremos lograr que los recursos que llegan al Estado se transformen en buenos servicios para los ciudadanos”.

En este sentido, emplazó al ministro Mario Marcel a liderar el cambio afirmando que “Es un imperativo ético y el ministro Marcel lo sabe muy bien porque ha participado en agendas de modernización del Estado en su pasado más académico. Sin embargo no aparece esa agenda porque es políticamente conflictiva”.

“Hay intereses de los partidos políticos que quieren seguir teniendo la manija de designar a miles de personas. Hay intereses de las organizaciones que representan a los actuales empleados públicos porque esas personas quieren inamovilidad. Tienen privilegios que no tiene ningún chileno, primero la inamovilidad, porque con independencia de tu desempeño, tu sigues en tu cargo. Y segundo, evaluaciones de desempeño donde el 100% de los empleados públicos tienen 100% de puntaje. Romper esos privilegios es difícil”.

Respecto al nuevo proceso constituyente, indicó que: “Es relevante que la constitución zanje discusiones como que las riquezas naturales, aún cuando tienen una dimensión ecológica importante, también tienen una dimensión económica. Por lo tanto el texto tiene que establecer los instrumentos jurídicos para que privados, emprendedores puedan desarrollar nuevas industrias en base a nuestras riquezas naturales”.

“Qué mejor recaudación tributaria sería que liberemos el litio. El litio está básicamente encarcelado por dilemas ideológicos que lo único que han hecho, mientras nosotros estamos en esa discusión bizantina, países que nos compiten están avanzando a pasos gigantes. Australia que era un actor secundario hoy ya nos duplica en producción de litio”.

“Al Frente Amplio no le gusta que participe el mundo privado, pero no tiene ningún sentido que el litio sea el único mineral en Chile que no sea concesionable. El Estado tiene que poner condiciones de dos tipos: primero, estándares elevados y segundo, recaudación tributaria. Liberar el litio es una política tributaria. Que las empresas y los emprendimientos vengan a Chile a pedir concesiones de exploración pero que el Estado de Chile les diga que habrá un royalty y ciertos estándares ambientales. No es necesario una Empresa pública del Litio para eso, va a demorar años y seguiremos siendo desplazados (…) Si hubiésemos liberado el litio hace cuatro años (la recaudación) habría permitido financiar la Pensión Básica Universal”.

Finalmente, respecto a lo ocurrido in Silicon Valley Bank, el presidente de Pivotes indicó que: “Aparentemente las acciones del gobierno de EEUU están impidiendo que esto se transforme en una crisis financiera global como fue el caso del año 2008 (…) Al ser un banco que estaba más concentrado en ese espacio (las startups) y por lo tanto tiene un impacto en ese mundo que es tan relevante, el del emprendimiento. Hace rato venía un proceso de mayor estrechez, del capital de riesgo, que es el mercado de capitales al cual acceden las startups. Hay mayor selección, mayor filtro. Cuando la economía se daña, los primeros afectados son los sectores de más riesgo porque un mercado de capitales más cauto, más estrecho, va a focalizarse en oportunidades de financiamiento más ciertas”.

