Con feria informativa hicieron llamado a prevención de violencia en el pololeo

Entidades públicas organizaron una intervención social en Plaza 21 de mayo en la ciudad de Iquique.

Con un lienzo alusivo al Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo, una charla de sensibilización y una feria informativa en la ciudad de Iquique, es que se buscó concientizar en un espacio público sobre la prevención, detección y eliminación de toda forma de violencia de género, en especial en los vínculos afectivos en la juventud.

En la Plaza 21 de mayo de la ciudad, se reunieron autoridades de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Justicia, Desarrollo Social, Dirección de SernamEG, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Injuv, Cecrea, INDH, OPD, Salud, y el Programa Prevención en Violencia Contra las Mujeres, donde se entregó material alusivo a la conmemoración y de la campaña Sí es Mi Problema.

La jornada inició con una exposición de la profesional Kamila Harder, donde se recordó esta fecha y la muerte de Antonia Garros, ocurrida el 7 de febrero de 2017, en el sector de Pedro de Valdivia en Chiguayante. Con esto se buscó orientar e incentivar a la detección temprana y prevención de cualquier tipo de violencia física y psicológica en las relaciones de pololeo.

La delegada presidencial (s) en la región de Tarapacá, Luz González Millas, compartió su mensaje en este día. “Que ocurran hechos de violencia sean en el pololeo, matrimonio, en todas las aristas sociales, es algo terrible que no puede pasar y en especial a una mujer, pensando que si tenemos violencia física no tenemos como repelerlo, lo cual ya es un desmedro para nosotras. Segundo, si esto va asociado con celos, que te quiten tu identidad o vida, o tu forma de ser, creo que mancilla tu futuro y por eso es importante que desde el pololeo, las mujeres entiendan cómo se ejerce la violencia. Muchas veces se cree que es normal y se piensa que es porque me quiere, ama o se preocupa, pero no es eso. Hoy día estamos perdiendo la libertad si una joven inicia este tipo de vínculo poco saludable y lo único que estamos haciendo es apagarla. La importancia de nosotros como padres y en mi caso como abuela, es la educación y enseñarles a nuestras niñas y jóvenes el valor que tienen y que nadie puede realizar este tipo de actos que malamente estamos conmemorando, ya que no podemos aceptar la violencia en ninguna forma”.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Noemí Salinas Polanco, señaló que toda la red pública involucrada en la actividad buscó impulsar, “una conmemoración en el día de la violencia contra el pololeo y que se enmarca en un hito regional en memoria de Antonia Garros, quien se suicida luego de vivir años de violencia de género. Esto es lo que su familia buscó para rememorar y visibilizar sobre los vínculos afectivos en el pololeo, que debemos atender y prevenir a tiempo situaciones que podamos lamentar más adelante”.

La directora regional del SernamEG Tarapacá, Natalia Currín Aracena, compartió el sentir afirmando que en el día nacional se busca desnaturalizar la violencia que existen en este tipo de relaciones de pololeo y nosotros tenemos el Programa Prevención en Violencia Contra las Mujeres, cuyo objetivo es sensibilizar a la población adolescente en los distintos establecimientos educacionales y de cómo manejar este tipo de situaciones para frenarlas.

La seremi de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Tarapacá, Rose-Marie Acuña, expresó que a través de los Centros de Creación (Cecrea), “estuvimos presentes en la actividad para difundir la importancia de la no violencia en el pololeo en esta fecha conmemorativa, para poder destacar que no solamente en las relaciones de convivencia se generan situaciones de violencia. Cecrea ha tenido en el tiempo un trabajo permanente de contarle a las niñas, niños y jóvenes, que se acercan a la institución sobre estos tipos de comportamientos que se pueden ejercer con sus pares, en este caso con sus pololos o pololas. Es muy relevante que ellos/as entiendan que estas conductas deben ser erradicados desde la infancia o que fueron heredados de sus círculos más cercanos, para que se enfrenten a esa situación, porque eso podría desembocar más tarde en cosas más graves como lo que hemos vivido mediáticamente con los casos de Antonia y Gabriela. La función de Cecrea está muy ligado a los niños/as y jóvenes, para poder conversar de esto en espacios seguros y en todas las actividades que se realizan”.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Camila Castillo Guerrero, precisó que “la Ley Gabriela es un tremendo avance porque es un reconocimiento a la violencia contra la mujer fuera del contexto de convivencia y lo expande a otros espacios de relaciones de pareja que no tienen que ver con la convivencia y que tiene que ver con la tipificación del femicidio y en general establece otras causales, como, por ejemplo, los crímenes hacia mujeres lesbiana o bisexuales. El gran desafío es avanzar hacia una ley integral que elimine todo tipo de violencia contra las mujeres y para nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esa agenda es muy relevante y por eso nos sumamos a la conmemoración del Día de la No Violencia en el Pololeo, porque cuando hablamos de eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres e igualdad de género, hablamos de derechos humanos que es uno de nuestros fines como institución”.

El seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Tarapacá, Diego Rebolledo, dijo que “es súper importante poder visibilizar este tipo de situaciones que lamentablemente se repiten más de lo que a uno le gustaría en relaciones como el pololeo. Para nosotros como Gobierno nuestro objetivo es avanzar en igualdad, equidad y respeto, por lo tanto, intervenciones sociales como éstas nos hacen reflexionar y nos obligan a tomar acciones, tal como dice la campaña #siesmiproblema. Es un tema que, aunque no te afecte directamente, no puedes dejar pasar y que debemos enfrentar todos y todas, por lo que destaco la realización de la actividad en un espacio tan visible para la comunidad iquiqueña”.

La actividad de conmemoración del Día de la No Violencia en el Pololeo fue organizada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, el Programa Prevención en Violencia Contra las Mujeres de SernamEG, Injuv, Cecrea, INDH, OPD, además de la colaboración de otras entidades públicas de la red estatal.

