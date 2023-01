Gobernador planteará preocupación de usuarios de Zofri por retiro del proyecto de prórroga

Acción se enmarca tras la reunión que sostuvo la máxima autoridad con presidentes de las asociaciones de Zofri, alcaldes y consejeros regionales de Tarapacá.

Luego que el Gobierno retirara el proyecto que prorrogaba el régimen de invariabilidad tributaria para la Zona Franca de Iquique, el Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se reunió este miércoles con usuarios de Zofri, consejeros regionales y alcaldes de Iquique y Alto Hospicio, para analizar los alcances de esta decisión.

Cabe recordar que fue en marzo de 2021 cuando el Ejecutivo, que dirigía el expresidente Sebastián Piñera, ingresó un proyecto que prorrogaba la vigencia del régimen de Zona Franca para la ciudad de Iquique. Sin embargo y tras no avanzar su tramitación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en los últmos dos años, fue retirada por el Presidente Gabriel Boric este lunes.

Ante esto, el Gobernador Carvajal criticó la manera en cómo el gobierno dio a conocer este anuncio que, tampoco, consideró la opinión de actores regionales involucrados en el sistema franco.

“La Zofri es un punto de encuentro entre un territorio como la región de Tarapacá y el Estado, pero cuando Zofri va tomando decisiones centralizadas, son momentos donde los actores regionales nos preocupamos, por eso es que con las distintas asociaciones y autoridades regionales, hay una preocupación que haya existido un retiro de la ley que se encontraba en la Cámara de Diputados para ser discutida respecto a esta extensión del proceso de concesión y, además, garantizaba mantener las ventajas tributarias que permanece en ese modelo de negocio llamado Zona Franca. Hoy, cuando eso sucede a espaldas de la comunidad regional, de los usuarios, de los empresarios, sin duda que para nosotros manifiesta un total repudio a la forma de administrar una empresa pública o a administrar esta empresa tan necesaria para nosotros como la Zofri”, expresó.

Al respecto, la autoridad regional comprometió reunirse este jueves con el ministro de Hacienda para plantear la preocupación de los usuarios.

“Vamos a comunicarnos inmediatamente con el ministro de Hacienda para pedirle una reunión, no para pedirle explicaciones, si no que para pedirle certezas de lo que quieren hacer con Zona Franca, si es que va a ser vía decreto, una nueva ley, si es que va a existir una nueva normativa que se va a presentar, pero más allá de las herramientas y los instrumentos que se quieran utilizar, es saber si ¿queremos tener a Zona Franca en los próximos 30 años con ventajas tributarias o no?, ¿queremos que la administre la región?, ¿queremos entregarle facultades de concesión al Gobierno Regional en este proceso de descentralización?, y eso yo creo que requiere una conversación, principalmente, para mantener una comunicación que es lo que hoy día no ha existido”, enfatizó.

Reacciones

En la misma línea el alcalde de Iquique, Mauricio Soria manifestó que “nos llega una noticia, que es el retiro de esta ley que, entendemos, será para mejorarla y no empeorar la condición. Ahora, por qué estamos todos unidos, es porque necesitamos resolver el futuro de la Zona Franca, no podemos dejar que resuelvan nuestro futuro, el futuro de esta palanca de desarrollo que da miles de empleos a muchas personas en Tarapacá, que la resuelva personas que no tienen nada de relación con lo que pasa en esta región”.

Además, aclaró la situación en la que queda Zofri tras la acción del gobierno. “La Zona Franca, el sistema franco de Iquique, no termina en siete años, lo que caduca es la concesión a una empresa privada que hoy día tiene fines de lucro y, prácticamente, parece una empresa inmobiliaria y recauda y se lleva esa recaudación en su totalidad de las utilidades a Santiago, dejando un 15% para repartir en la región, que no es lo que queremos. Nosotros queremos una palanca de desarrollo para que genere más y mejores empleos”, sentenció el jefe comunal.

En tanto, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, hizo un llamado a la cohesión regional y velar por los miles de empleos que otorga el principal polo de desarrollo comercial de la región.

“No son sólo nuestros empresarios, son nuestras familias, nuestros trabajadores, son los más de 30 mil trabajadores que tiene Zona Franca, son 30 mil familias de nuestra región que vivimos de esto. Por el contrario, tenemos que potenciar la Zona Franca para que siga existiendo, inclusive, más allá de 30 años, pero modernizándola, necesitamos, también, estar a la altura de los momentos que está viendo el mundo en general”, sentenció Ferreira.

Usuarios

Ariel Lepiske, representante de la Asociación de Usuarios de Zofri (AUZ), dijo confiar en las gestiones del Gobernador para mantener en pie el sistema franco.

“En verdad esto es muy fue todo muy rápido, en 48 horas nos enteramos por redes sociales y por las noticias de que como que la Zona Franca se terminaba y, obviamente, eso hizo que tiemble todo el sistema. Creemos que eso no es así, no vamos a terminar con Zona Franca, esta Zona Franca no puede terminar, puede terminar la administración o la forma de manejarlo. Creemos en que el gobernador va a seguir apoyándonos y va a apoyar porque es una cuestión de la región, no es una cuestión de empresarios, no es una cuestión privada de que los usuarios tenemos miedo de que se nos cierren los negocios, acá hay que cuidar la fuente de trabajo, tenemos que cuidar la Zofri, que es lo que mantiene Iquique estable”, aseguró el empresario.

En cambio, para la presidenta de la Asociación de Empresarios Chinos de Zona Franca, Vivian Zhang, es fundamental saber, a corto plazo, el futuro de este proyecto que dará o no seguridad a los empresarios, así como también, establecer políticas flexibles para los asociados.

“Nosotros queremos la confirmación de la prórroga lo más pronto porque es una decisión para los usuarios, si es que vamos a seguir acá o no, para invertir más o irnos, por eso es importante. Y segundo, yo pienso que necesitamos algunas políticas más flexibles, más amistosas para los usuarios, para ayudar a desarrollar Iquique”, cerró Zhang.

Gran Sistema Logístico Integrado

A propósito, el Gobierno Regional de Tarapacá trabaja, desde marzo del año 2022, en la elaboración de un gran sistema logístico regional, integrado, sostenible y seguro, que considera una serie de acciones para mejorar la competitividad del tridente: Zona Franca de Iquique; Puerto de Iquique y aeropuerto Diego Aracena.

En el caso de Zona Franca, específicamente en el marco del contrato de concesión, se plantea que el directorio regional esté conformado por residentes de Tarapacá; la renovación anticipada de la concesión; extender el régimen de Zona Franca de bienes, a “bienes y servicios”; mejorar el acceso a los beneficios del sistema de impuesto del combustible en la región de Tarapacá; facilitar el comercio electrónico; mejoras al sistema de contratación de cargadores, entre otros aspectos.

En tanto, para la Empresa Portuaria de Iquique, también se propone un directorio regional compuesto por personas de la región; autorización de la ampliación del Puerto de Iquique y la modificación legal para la adquisición de equipamiento.

Entre las propuestas para potenciar el aeropuerto, el plan contempla: autorización de recintos francos en el recinto y la implementación de almacenes frigoríficos.

Para elaborar este plan y, a través de la División de Fomento e Industria (DIFOI) del Gobierno Regional, se han sostenido reuniones con diferentes sectores de Tarapacá, de manera de socializar la propuesta y recoger opiniones que permitan robustecer este sistema logístico.

