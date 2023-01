Subsecretaria de Ciencia asegura apoyo a investigación en Universidades del Estado

“Realmente de muy buena calidad la investigación que se está haciendo en la Universidad Arturo Prat”, señaló Carolina Gainza tras visitar la UNAP y reunirse con investigadoras e investigadores en Iquique. La representante del Ministerio de Ciencia comprometió mejoras para fortalecer la generación de conocimientos en universidades de zonas extremas. “Estas necesidades son distintas, y una misma vara para todos no sirve. Por lo tanto, estamos trabajando para realizar cambios estructurales”, dijo la subsecretaria.

Una activa agenda de actividades durante dos jornadas realizó en la Universidad Arturo Prat (UNAP), en Iquique, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Dra. Carolina Gainza Cortés. La autoridad nacional aseguró que el ministerio que integra trabaja para concretar cambios estructurales que permitan fortalecer la investigación en las universidades estatales.

“Nuestro compromiso con el fortalecimiento de la investigación en las regiones, con una especial preocupación por las Universidades del Estado, donde vamos a trabajar fuertemente los instrumentos para poder dirigir y que haya mayores oportunidades para las regiones”, dijo Gainza.

MESAS REGIONALES

La subsecretaria señaló que, como parte de esas mejoras, se busca actualizar la política de CTCI, con ideas y aportes desde todo el país. Por esta razón, lideró en la UNAP dos mesas de trabajo. Una con autoridades del sector público, y otra con representantes del emprendimiento, innovación, ciencia, organizaciones sociales y universidades. Similares mesas de trabajo se organizarán en otras regiones hasta abril próximo.

“En este trabajo de ampliación de la política de CTCI decidimos comenzar por las regiones, justamente para escuchar cuáles son sus desafíos y que efectivamente esta estrategia que informa la política, surja de los territorios”, aseguró.

PRODUCTIVIDAD UNAP

Investigadoras, investigadores y docentes de la UNAP, sostuvieron un encuentro con la alta representante del Ministerio de Ciencia, actividad que fue liderada por el vicerrector de Investigación e Innovación, Ezequiel Martínez Rojas. Durante la instancia, autoridades, representantes de institutos, centros y núcleos científicos, presentaron algunos detalles de su labor, áreas, estructura, proyectos estratégicos y también dialogaron con la autoridad visitante.

MUY BUENA CALIDAD

Al término de la reunión, y tras ser consultada, la subsecretaria destacó la producción científica que la Universidad Arturo Prat desarrolla desde el extremo norte de Chile.

“Fue una muy buena experiencia conocer la investigación de calidad, realmente de muy buena calidad que se está haciendo acá en la región, acá en la Universidad Arturo Prat. Tienen institutos consolidados con investigación en distintas áreas del conocimiento, y que creo no es solamente importante visibilizar, sino que también apoyar y fortalecer”, dijo Gainza, socióloga, Máster en Estudios Latinoamericanos y Doctora en Literatura.

DESAFÍOS

“Me voy con muchos desafíos al Ministerio de Ciencia para poder seguir trabajando con las universidades regionales, con las distintas regiones atendiendo a sus desafíos, su diversidad también e identificando en qué podemos avanzar en conjunto con las universidades del Estado en este caso”, agregó tras la jornada con la comunidad científica de la UNAP.

MISMA VARA

Respecto a la adversa realidad de las universidades estatales — especialmente de regiones extremas— en cuanto a la escasa y desigual distribución de recursos fiscales en comparación a instituciones de la zona central del país, la Dra. Carolina Gainza dijo estar consciente de tales desequilibrios en la educación superior.

“Estamos trabajando fuertemente para fortalecer la investigación en regiones, atendiendo a la diversidad y las necesidades que cada una de las universidades estatales de región tiene. Estas necesidades son distintas, y una misma vara para todos no sirve. Por lo tanto, estamos trabajando para realizar cambios estructurales que permitan fortalecer la investigación que se realiza en las universidades de regiones, que como pude ver en la Universidad Arturo Prat son realmente de calidad. Y que no podemos dejar que se pierda o que no se muestre al país y al mundo”, expresó la subsecretaria de CTCI.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Al respecto, el rector de la UNAP, Alberto Martínez Quezada, valoró la visita de la autoridad del Ministerio de Ciencia, y el mayor apoyo que ya se proyecta por parte del Estado para instituciones regionales.

“Estamos muy contentos y agradecidos, porque la subsecretaria con su equipo se dio el tiempo de reunirse con nuestras y nuestros investigadores, quienes le detallaron en todo lo que está la Universidad, aportando en la generación de conocimiento. Entiendo que ella y su equipo se fueron gratamente impresionados por todo lo que está haciendo nuestra Universidad”, señaló Martínez.

El rector además enfatizó la relevancia de las mesas de trabajo lideradas por la subsecretaria, ya que permiten definir prioridades de Tarapacá tendientes a priorizar decisiones que facilitarán mayor desarrollo y mejoras en múltiples áreas, todo con el aporte de la academia.

Sobre el pronto y mayor apoyo estatal para CTCI en regiones, la máxima autoridad de la UNAP expresó su total confianza.

INAUGURACIÓN ICEN

La subsecretaria Gainza también inauguró el edificio del Instituto de Ciencias Exactas y Naturales (ICEN) de la UNAP, donde recorrió las modernas dependencias y conoció al equipo científico. Asimismo, destacó el aporte especializado de esta unidad de investigación.

“La Universidad Arturo Prat es una Universidad fundamental para el conocimiento que se genera en la región, con foco territorial por supuesto. Y es necesario que nosotros fortalezcamos las universidades y la investigación que ahí se desarrolla. Porque hoy día tenemos una deuda con la educación pública, con las universidades del Estado”, dijo.

CAPACIDADES CIENTÍFICAS

Como parte de la actividad de inauguración del edificio ICEN, Carolina Gainza participó en una exposición y degustación de variedades sobre el Vino del Desierto UNAP, presentada por el director de la iniciativa, Marcelo Lanino, y la investigadora, Ingrid Poblete.

La autoridad del Ministerio de Ciencia señaló que esta iniciativa constituye un claro ejemplo de las capacidades de la Casa de Estudios. “Es el resultado de un trabajo de innovación de base científico tecnológica, y eso se hace en una Universidad Pública. Entonces, lo que yo rescato es la calidad, el alto nivel de la investigación que se está haciendo en esta universidad pública y al servicio de los ciudadanos, ciudadanas y las personas de esta región”, comentó.

DIEZ VECES MENOS

El decano de la Facultad de Ciencias de la UNAP, Dr. Omar Valdivia, resaltó el trabajo ministerial que proyecta mejoras en financiamiento para investigaciones en regiones y analizó el aporte estatal.

“Las naciones más avanzadas invierten casi el 4% de su PIB en investigación, desarrollo científico y tecnológico. Y acá en Chile es 0,4%. Es decir, diez veces menos que países desarrollados. Pero está el compromiso sistemático de llegar al 1%. Eso ya es bastante, y duplicaría los esfuerzos del gobierno en materia de conocimiento, innovación y transferencia tecnológica”, dijo Valdivia.

APOYO

El director general de Investigación de la UNAP, Dr. Cristóbal Corral Badiola, efectuó positivo balance tras la visita de la subsecretaria del Ministerio de Ciencias.

“Vemos positivamente además que se le dé realce al desarrollo de las ciencias en las regiones. Se está haciendo ciencia de muy buena calidad acá, y es importante tener el apoyo en el soporte de las autoridades de gobierno central (…) Esperamos que esta sea la primera de muchas visitas”, expresó el Dr. Corral.

HISTÓRICAS CIFRAS

El vicerrector de Investigación e Innovación, Ezequiel Martínez, enfatizó que la UNAP evidencia un significativo aumento de su productividad científica, reconocida en diversas mediciones internacionales. Así, en 2021 la Universidad totalizó 189 artículos indexados en la base de datos SCOPUS, a lo que se agrega la adjudicación de 15 proyectos ANID entre 2021 y 2022, y la acreditación de cuatro magísteres y un doctorado.

“Estas históricas cifras son indicativas del enraizamiento de una cultura de investigación y el compromiso de la comunidad académica por avanzar hacia la complejidad”, señaló. Y precisó que una de las mediciones ha sido el prestigioso Ranking Scimago, donde la UNAP suma tres años consecutivos en esa publicación.

Explicó que otro ranking relevante que reconoció la investigación de la UNAP fue Nature Index. En este se evidencia un aumento de 130% de la productividad científica en el área de física. “En Nature Index logramos sobresalir entre las 14 universidades con mejores resultados de Chile, en un área consolidada con un grupo de investigadores activos que son parte de nuestro Instituto de Ciencias Exactas y Naturales (ICEN)”, precisó.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr