¿Los colaboradores pueden ser dueños de la empresa?

En el 2020, un artículo publicado en The Guardian, hablaba sobre los reales beneficios del ownership de los colaboradores. Me gustaría detenerme en una frase sacada del reporte de “Think Tank – Ownership at Work” mencionado. En los hallazgos citados, se asegura que, cuando un trabajador es propietario de la empresa en la que trabaja, este reconoce la necesidad de aumentar sus niveles de productividad, pues el esfuerzo diario se ve recompensado de forma visible en las remuneraciones recibidas en su sueldo o ganancia anual.

Muchos hemos experimentado esa sensación de emoción y sentido de orgullo cuando algo nos pertenece. Nos comportamos frente a ese ‘algo’ de una manera diferente. Ese sentimiento de ‘Ownership’ en los colaboradores, que potencia el compromiso y propósito, es lo que debería estar detrás de compartir stock options o entregar acciones. Se trata de ir más allá de solo repartir ganancias.

Se promueve el sentido de pertenencia y autonomía, porque los colaboradores serán dueños de su trabajo. Ambos sentimientos son clave a la hora de mejorar el entorno laboral, viendo beneficios de forma individual y colectiva, al alinearse con la misión y objetivos de la organización.

Milagros Bonavia

Directora de Personas y Cultura

Apiux Tecnología

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr