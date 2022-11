Alrededor de un centenar de emprendedoras potencia sus negocios con UNIMARC

La iniciativa permite a las pequeñas y medianas empresas visibilizar y comercializar sus productos a través de las tiendas de la cadena de supermercados, en distintos puntos del país.

El programa “100% Nuestro” de Unimarc está de aniversario, cumple una década promoviendo el desarrollo de emprendedores de Arica a Magallanes, mediante el acompañamiento y comercialización de sus productos en las tiendas de la cadena a lo largo de todo Chile. Y en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, fecha que busca visibilizar a la mujer, su empoderamiento, y la igualdad de género, quiere destacar historias inspiradoras.

En pleno centro empresarial de Coquimbo, Liliana Maier, junto a su marido y su hijo, decidieron rescatar diferentes recetas familiares y hoy fabrican hojarascas, alfajores, cachitos de chocolate de manera artesanal a través de su emprendimiento “Dulces Lilis” (@dulceria_lilis). “Hemos tenido un gran crecimiento desde que partimos y esto en gran medida es gracias al programa “100% Nuestro”. Partimos en un local de 50m2 y el año pasado pudimos cumplir el sueño de construir nuestra fábrica de 340m2, con automatización y más personas trabajando, mejorando así nuestra oferta a los clientes. Se nos abrió el norte de Chile y el mundo, hoy estamos exportando hasta a Estados Unidos”, asegura orgullosa Liliana Mayer, fundadora de este negocio familiar.

En la historia del programa “100% Nuestro” de Unimarc ha trabajado junto a más de 400 emprendedores y ha impulsado más de dos mil productos de pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Actualmente apoya a 202 pymes que ofrecen productos de diversas categorías, como agua saborizada, barritas saludables, miel de abeja, dulces chilenos, frutas y verduras, condimentos, mermeladas, entre otros. Si bien es un programa disponible en todo el territorio nacional, las regiones con más beneficiarios – más allá de la Región Metropolitana con 40 – son Los Lagos (20); Coquimbo (19); Magallanes (17); Los Ríos y La Araucanía (19).

Hablamos de una iniciativa que es pionera en la industria, considerando que, además de ser una vitrina comercial con cobertura potencial en todas las regiones de Chile, ofrece capacitaciones y acompañamiento a los emprendedores. Actualmente 83 emprendimientos liderados por mujeres forman parte del programa.

Patricia Palma es la fundadora de “P&M Foods” (@pym_foods), una pequeña empresa que nació con el objetivo de crear soluciones que mejoren la calidad de vida a través de la alimentación, conscientes de los problemas nutricionales que hay en Chile y de la dificultad para cambiar los hábitos alimenticios. Ofrecen productos como muffins, pizza y hamburguesas sin gluten, certificados veganos y con ingredientes vegetales y funcionales, aportando a una alimentación completa y balanceada.

“Ha sido un aprendizaje constante de la mano de Unimarc, quienes dan la oportunidad a empresas pequeñas que recién estamos partiendo y que no tenemos mucha trayectoria ni conocimiento de marca, permitiéndonos estar en una de las cadenas de supermercado más grandes de Chile. Y no solo eso, también nos incluyen en las actividades promocionales”, cuenta Patricia Palma, co fundadora de P&M Foods.

Dentro de las capacitaciones que se realiza a los emprendedores que forman parte del programa “100% Nuestro” se encuentran talleres relacionados con estrategia de negocios; finanzas; marketing y posicionamiento de marca, entre otros.

“Iniciativas como 100% Nuestro, no solo promueven el empleo y la economía local, sino que además nos permiten fortalecer la oferta en nuestras salas y convertirnos en socios estratégicos de nuestros proveedores a largo plazo, aportando a que sus negocios sean sostenibles en el tiempo”, aseguró Jorge Sáez, gerente de Unimarc, quién ha sido testigo del empoderamiento y profesionalización de las pymes a lo largo del país. Además, y en el marco del Día de la Mujer Emprendedora, asegura que “las mujeres cada vez han ido ocupando un rol más protagónico en el desarrollo de iniciativas y emprendimientos, aportando valor y diversidad a la oferta de productos acorde a las necesidades de nuestros clientes”.

