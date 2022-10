Cariquima contará con agua potable tras gestiones de la Delegada del Tamarugal

La Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal, por intermedio de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, destinó un total de 36 millones 888 mil pesos para solucionar el problema de desabastecimiento de agua que afectaba al poblado de Cariquima, comuna de Colchane.

“El pasado 11 de octubre el alcalde de Colchane nos solicitó apoyo y que diéramos solución a los problemas de interrupción sostenida del servicio de agua potable rural de Cariquima, una situación que afortunadamente pudimos subsanar muy rápido para asegurar la entrega de un elemento vital para la subsistencia, la higiene y la salubridad de quienes viven más alejados de los centros urbanos”, sostuvo la Delegada Presidencial Provincial del Tamarugal, Luz González Millas, quien informó que la entrega de agua se realizará a través de un camión aljibe que comenzará a circular a partir del martes 1 de noviembre.

“Ahora bien, sabemos que el déficit hídrico a causa de caudal bajo que certifica la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas no acabará con esta solución que se extenderá por dos meses, por lo que ya estamos haciendo las gestiones para que la disminución de los caudales no ponga en jaque a las 123 viviendas afectadas ni al perfecto funcionamiento de la escuela y la posta rural”, explicó la autoridad provincial.



En este sentido, González Millas señaló que ya se selló un compromiso con la Municipalidad de Colchane, de manera de levantar rápidamente la información necesaria y consolidar las Fichas Básicas de Emergencia Hídrica, Fibeh, de quienes habitan a 182 kilómetros de Pozo Almonte, la capital provincial.

“Con esa información podremos materializar la entrega de más recursos, de manera que a partir del 2023 ninguna persona, ninguno de esos adultos mayores que suelen poblar las localidades del altiplano, tenga que quedarse ni se quede sin suministro vital”, argumentó la delegada presidencial del Tamarugal.

Factor Onemi

“La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, a través de su director regional, Álvaro Hormazábal, cumplió un rol súper importante en estas gestiones, por lo que obviamente no comparto aquellas acusaciones de que el Gobierno no se hace cargo de las necesidades básicas de los habitantes”, dijo la Delegada Presidencial Provincial del Tamarugal, Luz González Millas, quien explicó por qué el organismo llamado a intervenir ante las emergencias no pudo hacerse cargo del problema generado en Cariquima.

“Como no se trataba de una catástrofe, no podían destinar recursos ni hacerse cargo, pero la preocupación y la buena voluntad para buscar las soluciones siempre estuvo. A tal modo, que fue en una de esas reuniones conjuntas de coordinación donde visualizamos la mejor manera de atacar el conflicto que ya cuenta con una solución”, cerró González Millas.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr