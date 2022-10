Más de 250 kilos de fármacos decomisan en Feria La Quebradilla

Más de 250 kilos de fármacos decomisaron funcionarios-as de la seremi de Salud en fiscalización intersectorial a la Feria La Quebradilla, en Alto Hospicio, coordinada por la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

Entre los fármacos decomisaron se encontraron ungüentos, laxantes, antiácidos, analgésicos y mentholatum, mientras que Inspección Municipal cursó dos infracciones por no respetar el giro autorizado por la municipalidad.

El delegado presidencial Daniel Quinteros reiteró el llamado a la ciudadanía a no comprar fármacos en ferias libres o en la calle “porque no tenemos la posibilidad de garantizar la calidad de ese producto y es justamente hacia allá donde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, no solamente en materia de seguridad sino que también en materia de seguridad pública, cuidando justamente el resguardo a las personas”.

Junto a ello, el Servicio Agrícola y Ganadero decomisó cerca de 200 kilos de productos agrícolas de contrabando, como chirimoyas, papas, granadillas, naranjas, plátanos, olluco, camote, habas frescas, piñas, oca, tamarindo, pomelo y papayas.

En la fiscalización intersectorial participaron funcionarios-as de seremi de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Tercera Comisaria de Carabineros de Alto Hospicio, Polint de la PDI, Inspección Municipal y Rentas de la Municipalidad de Alto Hospicio.

