Capacitan a mujeres lideresas en temáticas de organizaciones sociales

Convocando a más de treinta mujeres de Tarapacá, la Seremi de Gobierno realizó una Escuela de Formación Social en la Casa de la Cultura de Iquique, donde profesionales de la División de Organizaciones Sociales impartieron el módulo “Mujeres Lideresas”, poniendo en valor las figuras de las dirigentes sociales para el desarrollo de sus comunidades.

“Estas actividades sirven para potenciar a las dirigentes de organizaciones sociales, ya que en ellas recae una carga importante de trabajo que deben llevar adelante además de su vida laboral o familiar, por lo que esta Escuela de Formación Social con enfoque de género y un énfasis feminista apunta a empoderar a estas mujeres lideresas para que tengan más herramientas y fortalezcan sus capacidades”, comentó la Seremi de Gobierno de Tarapacá, Alejandra Ceballos.

Por su parte, Nunutza Marín, presidenta de la junta vecinal Santa Catalina 1 de Alto Hospicio, agradeció la invitación a la escuela, asegurando que el módulo impartido tocó varias temáticas de interés para las dirigentes.

“Es muy fundamental estas capacitaciones educativas ya que a nosotras nos ayudan también a ser mejores líderes dentro de nuestra población, porque nosotras somos las que estamos enfocadas en cubrir todas las necesidades de mucha gente y la mayoría somos mujeres tal como decían las relatoras, entonces es necesario que se sigan impartiendo estas actividades para seguir fomentándole a las mujeres temáticas como la equidad de género, a la igualdad de género y que sigan adelante como mujeres líderes”, indicó.

TAMARUGAL

En el marco de las escuelas de formación social, la Vocera de Gobierno de Tarapacá informó que están trabajando junto a la dirección regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor para capacitar a dirigentes de la Provincia del Tamarugal.



Es así como a fines de septiembre se realizó un módulo en Pica, contando con la presencia de la delegada presidencial provincial, Luz Gómez, y durante los últimos días de octubre habrá otra actividad en Pozo Almonte.

Al respecto, la delegada presidencial del Tamarugal afirmó que es importante realizar estas capacitaciones en las comunas rurales y en especial con adultos mayores, ya que sirve para demostrar que siguen siendo una parte fundamental como líderes de sus organizaciones. Además, la autoridad anunció que están analizando la posibilidad de desarrollar un Gabinete Regional en el Tamarugal a fin de atender demandas ciudadanas de forma directa con las carteras pertinentes.

“Estamos pensando en un posible gabinete en terreno porque después de dos años de pandemia la gente siente que todavía no se reactivan las actividades, pero eso no es así, entonces tenemos que hacer presencia y no solamente ir a terreno de forma personal, sino que tenemos que hacerlo de forma más grupal como autoridades del Gobierno del Presidente Boric, para abarcar más temas, porque en estas jornadas surgen más problemáticas que tenemos que abordar”, concluyó Gómez.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr